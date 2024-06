Açlık Oyunları’nın yıldızı Donald Sutherland hayatını kaybetti

21 Haziran 2024

Açlık Oyunları (The Hunger Games) ve Karanlığın Gölgesi (Don’t Look Now) gibi filmlerin yıldızı gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm haberini oğlu duyurdu.