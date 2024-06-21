Açlık Oyunları’nın yıldızı Donald Sutherland hayatını kaybetti

Açlık Oyunları (The Hunger Games) ve Karanlığın Gölgesi (Don’t Look Now) gibi filmlerin yıldızı gibi filmlerin yıldızı Donald Sutherland 88 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün ölüm haberini oğlu duyurdu.

50 yılı aşkın kariyerinde 200’den fazla filmde oynayan Kanadalı aktör Donald Sutherland hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Kiefer Sutherland paylaştı.

Babası gibi oyuncu olan Kiefer Sutherland, açıklamasında “Büyük bir üzüntüyle babam Donald Sutherland'ın hayatını kaybettiğini açıklıyorum. Onun, sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Donald Sutherland, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yumdu.

DONALD SUTHERLAND KİMDİR?

Donald McNichol Sutherland (17 Temmuz 1935 - 20 Haziran 2024), Kanadalı aktör. Mühendislik ve drama dallarında yükseköğrenim gördü. Ülkesinin en üretken, çok yönlü ve itibarlı oyuncularından biriydi. Birçok eleştirmen tarafından Oscar adaylığı olmayan en iyi oyunculardan biri olarak hafızalarda yer etmişti.

Sutherland, üne Cephede Eğlence (1970), Çılgın Savaşçılar (1970), Fahişe (1971), Karanlığın Gölgesi (1973), 1900 (1976) ve Sıradan İnsanlar (1980) gibi dönemin başarılı filmleriyle yükselmiş, 80’lerin sonlarından itibaren kariyerini daha çok karakter oyuncusu olarak devam ettirmişti. Son dönemlerde Açlık Oyunları film serisinde rol almıştı.