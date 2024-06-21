Ayasofya Camiili bozuk para aslında var mı?

Bir süredir sosyal medyada yer alan Ayasoyfa Camii'nin bulunduğu 20 TL'lik madeni para videosunun ardından 20 TL'lik para basıldı mı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yeniden gündem olan Ayasofya Camiili bozuk para basıldı iddialarının ardından hatıra parası olduğu öğrenildi.

2020 yılından beridir sosyal medyada aralıklarla yeniden paylaşılan Ayasoyfa Camiili 20 TL'lik madeni para videosu vatandaşın gündeminde yer alırken basıldı iddiaları asılsız çıktı. Hatıra olarak çıkan para kaç tane basıldı araştırılıyor.

AYASOFYA CAMİİLİ 20 TL'LİK PARA BASILDI MI?

X platformunda bir kullanıcının paylaştığı 20 TL'lik madeni paranın ardından yeni para basıldı iddiaları ortaya atılmıştı. Birçok kullanıcıdan yorum alan paylaşımla beraber iddiaların asılsız olduğu ve aslında 24 Temmuz 2020 tarihinde satışa sunulan hatıra parası olduğu öğrenildi.

AYASOYFA CAMİİ HATIRA PARASI KAÇ TANE BASILDI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasından dolayı çıkarttığı hatıra parası birçok kişi tarafından ilgi gördü.

Altın, gümüş üzeri altın kaplama ve gümüş-bronz set olarak satışa sunulan hatıra parasının özellikleri de Darphane'nin resmi sitesinde paylaşılmıştı.

24 Temmuz 2020 yılında çıkarılan gümüş hatıra parası 185 TL'den satışa çıkmıştı. İlk çıktığı zaman an fazla 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz para basılmıştı.