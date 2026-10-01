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Afra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”

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Afra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”
Başlık ResmiAfra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında numune alınan oyuncu Afra Saraçoğlu’nun test sonucu pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, kan ve idrar testlerinin negatif olduğunu belirterek saç analizinde tespit edilen bulguyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saraçoğlu’nun açıklaması sosyal medyada da gündem olurken, bazı takipçileri oyuncunun ifadelerini inandırıcı bulmadı. Kullanıcılar, “Hala maddenin etkisinde sanırım”, “Sokrates gel de savunma gör”, “Düşüne düşüne anca bu yalanı mı bulmuş” gibi yorumlarda bulundu.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 18 Eylül’de Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, “Sefo” lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır ve oyuncu Melis Sezen’in de bulunduğu bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı.

SAÇINDA ‘KOKAİN’ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu’nun test sonucu da ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain maddesine rastlandığı öğrenilmişti.

Afra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”
Başlık ResmiAfra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”
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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları: Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu pozitif
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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları: Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu pozitif

“KATILDIĞIM ETKİNLİKLERDEN PASİF MARUZİYET OLABİLİR”

Test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yasa dışı madde kullanımına karşı olduğunu ve uyuşturucunun hayatında hiçbir zaman yeri olmadığını belirten ünlü oyuncu, saç analizinde tespit edilen bulguyla ilgili değerlendirmede bulundu. Saraçoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hiç beklemediğim şekilde raporda saç teli analizimde bir madde bulgusuna rastlandığı tarafımıza iletildi. Uzmanlardan öğrendiğim kadarıyla saç teli dış etkenlere son derece açık bir yapı. Mesleğim gereği katıldığım kalabalık etkinliklerde farkında olmaksızın pasif maruziyet veya temas yoluyla da bu tür teknik izler kalabiliyormuş. Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor.”

Afra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”
Başlık ResmiAfra Saraçoğlu’nun ‘yasaklı madde’ açıklaması alay konusu oldu! “Sokrates gel de savunma gör”

YORUMLAR GECİKMEDİ

Saraçoğlu’nun açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun saç analizindeki bulguya ilişkin yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmadı. Saraçoğlu’nun açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun sözlerini eleştiren ve alaycı ifadeler içeren çok sayıda yorum yaptı.

Sosyal medyada ünlü oyuncuya yönelik, “Hala maddenin etkisinde sanırım”, “Sokrates gel de savunma gör”, “Düşüne düşüne anca bu yalanı mı bulmuş”, “Buna çocuk bile inanmaz”, “Kokain uçtu geldi saçına mı kondu” şeklinde yorumlar yapıldı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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