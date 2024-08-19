Alain Delon’un vasiyeti ortaya çıktı! Gömülme isteği hayli ilginç

Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini hüzne boğan Delon’un ölümünün ardından eski bir röportajında vasiyetiyle ilgili söyledikleri yeniden gündem oldu.

"Plein Soleil", "Notre histoire" ve "L'Eclisse" gibi filmlerde rol alan dünyaca ünlü Fransız oyuncu Alain Delon, Douchy’deki evinde hayatını kaybetti. Le Parisien’in haberine göre Fransız aktörün ölüm haberini üç çocuğu açıkladı.

CENAZEYE ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Kariyeri boyunca 90’ı aşkın filmde rol alan ve birçok tanınmış yönetmenle çalışan Delon’un cenazesinin 28 Ağustos’ta yapılacağı öğrenildi. Eglise Saint Sulpice Kilisesi’nde yapılacak cenaze törenine Delon'un yakınlarının yanı sıra sinema dünyasından ünlü isimlerin katılacağı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre törene katılacak ünlü isimler arasında Monicca Belluci, Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Vincent Cassel ve Quentin Tarantino da bulunuyor.

KÖPEKLERİYLE GÖMÜLMEYİ ARZU ETMİŞTİ

Öte yandan Alain Delon’un daha önce açıkladığı ve tartışmalara neden olan vasiyeti yeniden gündeme geldi. Hayvansever olduğu bilinen Delon’un hayat arkadaşı gibi gördüğü ve inanılmaz bir bağ kurduğu köpekleriyle birlikte gömülmek istediği öğrenildi. Delon, daha önce verdiği bir röportajında “Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı” ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu köpekleri için daha önce mezarlık da yaptırmıştı.

ERMENİSTAN ZİYARETİ VE SOYKIRIM AÇIKLAMASI

2012 yılında News.am sitesinin haberine göre, Delon "İyi Yıllar Anneler" filminin galası için Erivan’a gitti ve o dönemki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’la görüştü. Sarkisyan, Delon’u filmlerinden dolayı överken, o da bu iltifatlara "soykırım" sözleriyle karşılık vermişti.

Delon, Fransa'nın Ermenistan'la olan ilişkilerini yakından takip ettiğini, Ermenistan’ın kültür ve tarihine karşı her zaman ilgi duyduğunu belirtti. Hem görüşmede hem de sözde Ermeni Soykırımı Anıtı'nı ziyaretinde Alain Delon, "Fransa’nın Ermeni soykırımı konusundaki tutumu gayet açıktır. Ermeni soykırımını kınıyoruz" demişti. Bu sözleri Türkiye'deki hayranlarını üzerken tepkiye de sebep olmuştu.