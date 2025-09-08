Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı

Aleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! &#039;&#039;Bedeli çok ağır oldu&#039;&#039; diyerek anlattı
Aleyna Tilki, Zorluk, Tehdit, Koruma, Sağlık, Müzik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, konuk olduğu bir YouTube kanalında genç yaşta şöhret olmanın zorluklarını anlattı. 16 yaşında ünlüler dünyasına katılan Tilki, ''Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım. Ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" dedi.

Aleyna Tilki, YouTube’da konuk olduğu bir programda genç yaşta şöhret olması sebebiyle yaşadığı zorlukları anlattı. 16 yaşında büyük bir çıkış yakalayan ünlü şarkıcı, o dönem sık sık pedagoga gittiğini vurguladı. 

''VÜCUDUMUN ALARM VERDİĞİNİ HİSSETTİM''

Günde 17 saat çalıştığını vurgulayan sanatçı, ''Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim." ifadelerinde bulundu. 

Aleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı - 1. Resim

''BUNLARI YAŞAMAK KOLAY DEĞİLDİ''

Öte yandan tehdit mesajları aldığını da söyleyen Tilki, ''Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım.'' şeklinde konuştu.

Tek isteğinin şarkı söylemek olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Tilki, ''Çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Kore, Türkiye’den destek istedi! "Kuzey Kore tehdidine karşı barışı sağlayın"Togg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Verdiği kilolarla gündemdeydi! Zara'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı: 'İğne' iddialarına böyle cevap verdi - MagazinGünden güne erimişti! 'İğne' iddialarına böyle cevap verdiYazar Ayşe Kulin eşini kaybetti! Haberi ''Acımın tarifi yok'' diyerek duyurdu - MagazinYazar Ayşe Kulin'in acı günü! ''Tarifi yok...''Oyuncu Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama! "Ona güvendik, dolandırıldık" - Magazin"Ona güvendik, dolandırıldık"Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - MagazinSevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor!Yasemin Ergene'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı! Komşuları topçularla popçular - MagazinYeni evinin kirası dudak uçuklattı!Bahar dizisinin adı değişti! Ekrana geleceği tarih de belli oldu - MagazinYapımcıdan sürpriz karar: Sevilen dizinin adı değişti
Sonraki Haber Yükleniyor...