Aleyna Tilki’den dikkat çeken itiraf! ''Bedeli çok ağır oldu'' diyerek anlattı

Aleyna Tilki, YouTube’da konuk olduğu bir programda genç yaşta şöhret olması sebebiyle yaşadığı zorlukları anlattı. 16 yaşında büyük bir çıkış yakalayan ünlü şarkıcı, o dönem sık sık pedagoga gittiğini vurguladı.

''VÜCUDUMUN ALARM VERDİĞİNİ HİSSETTİM''

Günde 17 saat çalıştığını vurgulayan sanatçı, ''Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde ‘hazırlan, devam et’ dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim." ifadelerinde bulundu.

''BUNLARI YAŞAMAK KOLAY DEĞİLDİ''

Öte yandan tehdit mesajları aldığını da söyleyen Tilki, ''Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekânlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım.'' şeklinde konuştu.

Tek isteğinin şarkı söylemek olduğunu söyleyen 25 yaşındaki Tilki, ''Çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu" dedi.