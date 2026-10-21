Ali Ağaoğlu 72 yaşında yeniden baba oluyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Türkiye’nin tanınmış iş insanları arasında yer alan Ali Ağaoğlu, bu kez özel hayatına ilişkin gelişmeyle gündeme geldi. 72 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanan Ağaoğlu’nun, 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer’den dünyaya gelecek bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ağaoğlu ailesine katılacak yeni üyenin erkek olacağı öğrenildi.

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İş dünyasındaki yatırımlarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Ali Ağaoğlu, geniş ailesiyle dikkat çekiyor. Beş çocuğu bulunan ve beş torun sahibi olan ünlü iş adamının, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha baba olmaya hazırlanması şaşırtmıştı.

Ağaoğlu’nun yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu, kendisinden 36 yaş küçük olan Bige Yıldırımer’in hamile olduğu haberi de dikkat çekmişti. 2007 Miss Model of Turkey yarışmasında birincilik elde eden Yıldırımer’in hamileliğiyle birlikte çiftin bebeklerine ilişkin ayrıntılar da merak konusu olmuştu.

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BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Ali Ağaoğlu ile Bige Yıldırımer’in bebeklerine ilişkin beklenen gelişme sonunda ortaya çıktı. Çiftin dünyaya gelecek bebeğinin erkek olacağı öğrenildi. Böylece Ağaoğlu ailesinin en küçük üyesinin cinsiyeti de belli oldu.

Bige Yıldırımer, bebeğinin cinsiyetini Boğaz manzarasına karşı düzenlenen özel bir baby shower organizasyonunda açıkladı. Yakın kadın arkadaşlarının katıldığı şık davette bir araya gelen Yıldırımer, bu özel günü sevdikleriyle paylaştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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