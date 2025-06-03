Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > "Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu

"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Allah düşmanıma vermesin&quot; demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hastalığı sebebiyle setlerden uzak kalan 'Sihirli Annem'in Perihan Teyze'si Gül Onat, pankreas kanseri nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz yıl hastalığını açıklayan 71 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ediyor. Gül Onat'ın son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Sihirli Annem dizisindeki 'Perihan Teyze' karakteriyle tanınan Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. 8 saat süren ciddi bir operasyon geçiren Onat, hastalığı hakkında, "45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten" demişti.

"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu - 1. Resim

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

'İkinci Bahar', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Gece Gündüz', 'Lale Devri', 'Kaderimin Yazıldığı Gün' ve 'Hangimiz Sevmedik' gibi birçok projede kamera karşısına geçen 71 yaşındaki oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.

"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu - 2. Resim

GÜL ONAT'IN SON HALİ

Hastalığı nedeniyle setlerden uzak kalan Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı. Bir hayranı, hastanede ziyaret ettiği ünlü sanatçı ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.

"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hücum Marşı'nı duyan saraya koştu! Osmanlıyı kalplerinde hissediyorlar... Mehter gösterileri başladıAntalya sahilinde şoke eden manzara: Cesetle aynı kıyıda güneşlendiler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merve Özbey'den yürek yakan veda: Şimal rüyama gelir misin? - MagazinÜnlü şarkıcıya yürek yakan veda: Rüyama gelir misin?Gamze Özçelik, 1. evlilik yıl dönümünü kutladı! Paylaşımdaki detaylar gündem oldu - MagazinKutlamayı değil yardım etmeyi seçtiler!Aslı Bekiroğlu'nun ameliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumu - MagazinAmeliyatı 9 saat sürdü! Ünlü oyuncunun sağlık durumuÜnlü oyuncu İlker Aksum trafikte küfürlü tartışma yaşadı! Çileden çıktığı anları böyle savundu - MagazinÜnlü oyuncu trafikte çileden çıktı! Küfür havada uçuştuTuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına annesinin ismini verdi - MagazinÜnlü şarkıcı üçüncü kez anne oldu: Bebeğinin adını açıkladı"Davet aldım" demişti! Dünya Sağlık Örgütü, Tülin Şahin'i yalanladı - MagazinÜnlü model "DSÖ'den davet aldım" dedi! Gerçek bambaşka çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...