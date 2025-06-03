"Allah düşmanıma vermesin" demişti! Oyuncu Gül Onat hastanede tedavi altında: Son hali gündem oldu

Hastalığı sebebiyle setlerden uzak kalan 'Sihirli Annem'in Perihan Teyze'si Gül Onat, pankreas kanseri nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Geçtiğimiz yıl hastalığını açıklayan 71 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ediyor. Gül Onat'ın son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Sihirli Annem dizisindeki 'Perihan Teyze' karakteriyle tanınan Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. 8 saat süren ciddi bir operasyon geçiren Onat, hastalığı hakkında, "45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten" demişti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

'İkinci Bahar', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Gece Gündüz', 'Lale Devri', 'Kaderimin Yazıldığı Gün' ve 'Hangimiz Sevmedik' gibi birçok projede kamera karşısına geçen 71 yaşındaki oyuncunun tedavisi hastanede devam ediyor.

GÜL ONAT'IN SON HALİ

Hastalığı nedeniyle setlerden uzak kalan Gül Onat'ın son hali ortaya çıktı. Bir hayranı, hastanede ziyaret ettiği ünlü sanatçı ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.