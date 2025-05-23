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Süeda Çil'den 'Sihirli Annem' paylaşımları! Önce tepki, sonra özür

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisi, 22 yıl aradan sonra 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla beyaz perdeye uyarlandı. Filmde 'Firuze' karakterini oynayan Süeda Çil, afişte kendisini göremeyince tepki gösterdi. Çil, kısa süre sonra 'özür' paylaşımında bulundu.

Fenomen çocuk dizisi Sihirli Annem, 2003-2012 yılları arasında televizyonda yayımlanmıştı. 1964 ABD yapımı 'Bewitched' (Tatlı Cadı) dizisinden uyarlanan proje, bu kez Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adıyla sinema salonlarında olacak.

Süeda Çil'den 'Sihirli Annem' paylaşımları! Önce sitem, sonra özür - 1. Resim

OYUNCU KADROSU

Çekimleri tamamlanan ve 30 Mayıs'ta beyaz perdeye gelecek filmin oyuncu kadrosunda; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Evrim Akın, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner, Süeda Çil ve Gizem Güven yer alıyor.

"BOŞUNA BAKMAYIN, FİRUZE YOK"

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu filmde 'Firuze' rolünü oynayan Süeda Çil, kendisini afişte göremeyince, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çil, "Boşuna bakmayın 'Firuze' yok afişte. Kırgınım" mesajını yazdı.

Süeda Çil'den 'Sihirli Annem' paylaşımları! Önce sitem, sonra özür - 2. Resim

"PARDON, VARMIŞIM"

Daha sonra kendisinin yer aldığı başka bir afişi yayımlayan oyuncu, "Pardon, burada varmışım" ifadelerini kullandı.

Süeda Çil'den 'Sihirli Annem' paylaşımları! Önce sitem, sonra özür - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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