Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aracı şarampole yuvarlanmıştı! 'Gönül Dağı' oyuncusu Berk Atan'ın son durumu

Aracı şarampole yuvarlanmıştı! 'Gönül Dağı' oyuncusu Berk Atan'ın son durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aracı şarampole yuvarlanmıştı! &#039;Gönül Dağı&#039; oyuncusu Berk Atan&#039;ın son durumu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Gönül Dağı' dizisinde 'Taner' karakterini canlandıran Berk Atan, geçtiğimiz ay set dönüşü Eskişehir'de trafik kazası geçirmişti. Şarampole devrilen araçta ölümden dönen oyuncu, sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumu merak edilen Atan'dan açıklama geldi.

TRT 1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, 3 hafta önce Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde trafik kazası geçirmişti. Aracı şarampole devrilen oyuncunun kaburgasında kırık tespit edilmişti. Kuruçeşme'de görüntülenen Atan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Aracı şarampole yuvarlanmıştı! 'Gönül Dağı' oyuncusu Berk Atan'ın son durumu - 1. Resim

"KABURGADA HALA KIRIK VAR"

Habertürk'te yer alan habere göre; hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra istirahat sürecinde olan 33 yaşındaki oyuncu, "Dua eden, arayan soran herkesten Allah bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini belirten Berk Atan, "Kaburgada hala kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” dedi.

Aracı şarampole yuvarlanmıştı! 'Gönül Dağı' oyuncusu Berk Atan'ın son durumu - 2. Resim

"HAFTAYA SEZON FİNALİNİ ÇEKECEĞİZ"

Berk Atan, kısa süre içinde diziye döneceğini belirterek; "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip, sezon finali yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yayaları son anda fark etti, metrelerce savruldu! Antalya'da ibretlik kazaKörfez Zirvesi'nde sürpriz hamle: Trump, Filistin Devleti'ni tanıyacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülseren Ceylan'a kötü haber! Mehmet Ali Erbil'den eski nişanlısına uzaklaştırma - MagazinErbil için ağır suçlamalar! Eski nişanlıya kötü haber geldiSurvivor'dan diskalifiye olan Almeda'dan bomba paylaşımlar! "Bizi tuzağa düşüren..." - MagazinSurvivor'dan diskalifiye edildi, paylaşımlar peş peşe geldiŞarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma! Kullandığı bardak başını yaktı - MagazinO bardak başını yaktı! Ünlü şarkıcı hakkında soruşturmaEsra Erol'dan bomba itiraf! "O konuda elime kimse su dökemez" - MagazinEsra Erol'dan itiraf geldi! "Kimse elime su dökemez"Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla...Mehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım - Magazin5 kez evlenip boşandı! 'Nafaka' cevabı gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...