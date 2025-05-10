Aracı şarampole yuvarlanmıştı! 'Gönül Dağı' oyuncusu Berk Atan'ın son durumu

'Gönül Dağı' dizisinde 'Taner' karakterini canlandıran Berk Atan, geçtiğimiz ay set dönüşü Eskişehir'de trafik kazası geçirmişti. Şarampole devrilen araçta ölümden dönen oyuncu, sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumu merak edilen Atan'dan açıklama geldi.

TRT 1'de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, 3 hafta önce Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde trafik kazası geçirmişti. Aracı şarampole devrilen oyuncunun kaburgasında kırık tespit edilmişti. Kuruçeşme'de görüntülenen Atan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"KABURGADA HALA KIRIK VAR"

Habertürk'te yer alan habere göre; hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra istirahat sürecinde olan 33 yaşındaki oyuncu, "Dua eden, arayan soran herkesten Allah bin kere razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah’a şükür ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaburgasındaki kırığın iyileşmediğini belirten Berk Atan, "Kaburgada hala kırık var. Kırıklar için kaburgaya yapılabilecek bir şey yok. Kendi kendine kaynamasını bekliyoruz” dedi.

"HAFTAYA SEZON FİNALİNİ ÇEKECEĞİZ"

Berk Atan, kısa süre içinde diziye döneceğini belirterek; "Haftaya gidip çok fazla yorulmadan 2-3 bölüm arka arkaya çekip, sezon finali yapacağız inşallah" şeklinde konuştu.