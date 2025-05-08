Samsun'da feci kaza! Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik'in (28), olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun Atakum'da Hayri Çelik'in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 52 DB 840 plakalı tırla çarpıştı.
Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda gerçekleşen kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayri Çelik'in cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş