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Samsun'da feci kaza! Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Hayri Çelik'in (28), olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun Atakum'da Hayri Çelik'in kullandığı 55 AJM 431 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 52 DB 840 plakalı tırla çarpıştı.

Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda gerçekleşen kazada motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da feci kaza! Tırla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü - 1. Resim

Hayri Çelik'in cenazesi polis ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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