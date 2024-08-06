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Haberler > Magazin > Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı

Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar’a uzun süre sonra geri dönen Şevket Çoruh, tatil için soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü oyuncu kendisinden 15 yaş küçük eşiyle objektiflere takıldı. Çoruh’un eşini görenler “Eşi çok güzel” , “Ne şanslı adamsın” gibi yorumlar yaptı.

Arka Sokaklar’ın başarılı oyuncusu Şevket Çoruh’un diziye dönüşü hayranlarını çok sevindirmişti. Kariyeriyle sık sık adından söz ettiren Çoruh, son olarak özel hayatıyla gündeme geldi. 

6 YILDIR EVLİLER

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, ilk evliliği meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. 11 yıl evli kalan çift, 2004’te boşandı. Çoruh daha sonra 2018 yılında Özge Turna ile nikah masasına oturdu. İkili 5 yıl sonra düğün yaptı.

Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı - 1. Resim

GENÇ EŞİYLE TATİLDE

Şevket Çoruh, kendisinden 15 yaş küçük eşi Özge Turna ile dizisi sezon finali yapınca tatile çıktı. Çift, el ele Çeşme gecelerinde görüntülendi. Hayranları Çoruh için “Eşi çok güzel” , “Ne şanslı adamsın”  gibi yorumlar yaptı. 

Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı - 2. Resim

Arka Sokaklar’ın yıldızı 15 yaş küçük eşiyle tatilde! Her gören aynı yorumu yaptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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