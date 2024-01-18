Arnold Schwarzenegger’in saati başına dert açtı, havaalanında alıkonuldu

18 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:42

‘Kaçış Planı’ , ‘Ölümüne Takip’ , ‘Terminatör’ gibi başarılı filmleriyle tanınan ve Hollywood’un en iyi oyuncuları arasına adını yazdıran Arnold Schwarzenegger, havaalanında alıkonuldu. Ünlü oyuncunun Audemars Piguet marka saatini fark eden ekipler, pahalı saatin beyan edilmediği gerekçesiyle 76 yaşındaki Schwarzenegger’i birkaç saat havalimanında bekletti.

Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre, ünlü aktör ve Kaliforniya'nın eski valisi Arnold Schwarzenegger, valizini arayan memurlar tarafından kenara çekildi. Ünlü ismin saatini gümrük formunda beyan etmediği öne sürüldü.

“KAYITLI OLMASI GEREKİRDİ”

Münih ana gümrük idaresi sözcüsü Thomas Meister, yaptığı açıklamada “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Durumu önce sakinlikle karşılayan Arnold Schwarzenegger’in daha sonra sinirleri bozuldu. Oyuncu, yetkililere saatin yapılacak bir etkinlikte yardım amaçlı açık artırmada satılacağını söyledi.

35 BİN EURO CEZA

Öte yandan vergi memurları Arnold Schwarzenegger’in saati için 26 bin euro değer biçti. Oyuncudan 5 bin euro para cezası ve 4 bin euro vergi olmak üzere toplam 35 bin euro tahsil edildi.

Schwarzenegger’e yasa gereği toplam tutarın en az yarısının nakit olarak ödenmesi gerektiği bildirildi. Ödemeyi yapan isim serbest bırakıldı. Yaptığı açıklamada ise “Almanya'nın yaşadığı sorun da bu. Artık ağaçlar için odunu göremiyorlar” ifadelerini kullandı.