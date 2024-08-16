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Haberler > Magazin > Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi

Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süre kanser tedavisi gören Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yakınları tarafından hastaneye götürülmüştü. Yoğun bakıma kaldırılan 88 yaşındaki Akbaş entübe edildi.

Yeşilçam’da birçok filmde rol alan Aydemir Akbaş, daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseri tedavisi görmüştü. Ünlü oyuncu bir süre önce yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu. 

İBRAHİM TATLISES DUA İSTEDİ

Kanser mücadelesi devam eden Aydemir Akbaş ile ilgili üzen gelişmeyi İbrahim Tatlıses duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıses, dün yaptığı paylaşımda “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda… Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı. 

Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi - 1. Resim

EVİNDE BAYGIN HALDE BLUNMUŞ

Öte yandan Akbaş'ın evinde baygın bulunduğu ve yakınları tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 

Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi - 2. Resim

ENTÜBE EDİLDİ

2. Sayfa’da yer alan habere göre; Aydemir Akbaş’tan bir üzen haber daha geldi. Yoğun bakımda tedavi gören Akbaş entübe edildi. 

Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi - 3. Resim

POLAT YAĞCI: BİZİ BIRAKMAK YOK

Yapımcı Polat Yağcı’dan da Aydemir Akbaş ile ilgili duygulandıran bir paylaşım geldi. Oyuncuyla yan yana fotoğraf paylaşan Yağcı, “Aydemir abim bizi bırakmak yok, daha çok iş yapacağız inşallah. Dualarımızla yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

Aydemir Akbaş’ın son durumu: Yoğun bakımdaki oyuncu entübe edildi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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