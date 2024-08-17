Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Herkesten tek bir isteği varmış

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan ve daha sonra entübe edilen Aydemir Akbaş dün akşam hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı.

Daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseri tedavisi gören Aydemir Akbaş’ın geçtiğimiz aylarda hastalığı nüksetmişti. Kanseri birçok kez atlatan Akbaş’tan dün akşam kötü haber geldi.

AYDEMİR AKBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Önceki gün evinde baygın bulunan ve yakınları tarafından hastaneye götürülen oyuncu, yoğun bakıma kaldırıldı. Daha sonra entübe edilen isim dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın hemen hemen her dönemine tanıklık eden ve kariyeri boyunca 100’den fazla filmde rol alan Aydemir Akbaş’ın vasiyeti de ortaya çıktı.

AYDEMİR AKBAŞ’IN VASİYETİ

Ölmeden önceki röportajında Hürriyet’e konuşan isim, hastalığını öğrendiğinde hemen ameliyat olmak istediğini çünkü yaşamayı sevdiğini açıkladı. Akbaş “Ölümden çok korkuyorum. Umarım uykumda ölürüm” demişti.

Akbaş, söz konusu röportajında vasiyetini de açıkladı: "Öncelikle geride bıraktığım kedilerime iyi bakılsın. Bir de hayatım filme çekilmesin. Çünkü doğrusunu çekemezler..."

BİR SÜRE GAZETECİLİK YAPTI

1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Babası Balkan Savaşları'nda İstanbul'a geldi. Amcası ise Hareket Ordusu mensubuydu. Galatasaray Lisesi’nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

100'Ü AŞKIN FİLM, 30 TİYATRO OYUNU...

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol aldı. 8 kez yönetmen koltuğunda oturdu. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşandı, üç kez evlendi. 2 erkek 1 kız kardeşi var. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yaptı.

AYDEMİR AKBAŞ’IN ÇOCUĞU VAR MI?

Aydemir Akbaş ve eşi yıllarca çocuk sahibi olamadı. Prematüre doğan bebekleri, kısa süre sonra vefat etti.

Oyuncu, eşi Beyhan Akbaş'ın, kedilerden insanlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyon geçirdiğini ve bu hastalığı yaşayan ilk insan olduğunu duyurdu. Akbaş, o acı kaybın ardından bir daha çocuklarının olmadığını söylemişti.