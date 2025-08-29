Baba acısı yaşayan Atakan Özkaya’dan yeni paylaşım! Gören herkes duygulandı

Atakan Özkaya, 22 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası Mustafa Özkaya’nın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Oyuncunun vefat eden babası için 23 Ağustos’ta Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlenmişti.

CENAZEYE OYUNCU DOSTLARI KATILDI

Uzak Şehir dizisinde birlikte çalıştığı ekip arkadaşları ve senarist Gülizar Irmak, Atakan Özkaya’ya bu zor gününde destek oldu. Cenaze törenine oyuncular Gonca Cilasun, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Ferit Kaya, Ozan Akbaba ve Alper Çankaya’nın yanı sıra Doğukan Güngör ile Berk Cankat da katılarak yalnız bırakmadı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Öte yandan Atakan Özkaya’nın babası 63 yaşındaki Mustafa Özkaya’nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Olay anında aile bireylerinin evde olduğu, ilk müdahaleyi yapan eşinin durumu önce şaka sandığı ancak kısa süre içinde gerçek ortaya çıkınca tüm bireylerin büyük üzüntü yaşadığı ortaya çıkmıştı.

“SENDEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİM VARDI”

Acısı hala taze olan Özkaya, son olarak babasını sosyal medyada andı. Mustafa Özkaya ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Özkaya, "Senden öğrenecek daha çok şeyim vardı" notunu düştü. Bu duygusal paylaşım, takipçilerini de derinden etkiledi.