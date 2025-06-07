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"Babamla yıllarca görüşmedik" itirafı olay olmuştu! Demet Özdemir bayramda baba ocağında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Babamla yıllarca görüşmedik&quot; itirafı olay olmuştu! Demet Özdemir bayramda baba ocağında
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çağatay Ulusoy ile 'Eşref Rüya' dizsinde başrolü paylaşan Demet Özdemir, yoğun temposuna mola vererek, bayram tatilinde baba ocağına gitti. Ünlü oyuncunun, "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık" itirafında bulunduğu babasıyla verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D dizisi Eşref Rüya'da "Nisan" karakterini oynayan Demet Özdemir, set yoğunluğuna kısa süreliğine de olsa ara vererek, Kurban Bayramı tatilinde soluğu memleketi İzmit'te aldı.

'BANA ELLERİNİ VER' ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

İzmit'te babasını ziyaret eden 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte duygusal paylaşımlara imza attı.

"Babamla yıllarca görüşmedik" itirafı olay olmuştu! Demet Özdemir bayramda baba ocağında - 1. Resim

Babasıyla çekildiği kareleri paylaşan Özdemir, gönderisine Özdemir Erdoğan'ın 'Bana Ellerini Ver' adlı şarkısını ekledi.

"Babamla yıllarca görüşmedik" itirafı olay olmuştu! Demet Özdemir bayramda baba ocağında - 2. Resim

"BABAM ÇOK İNATÇIDIR"

Özdemir, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda babasıyla uzun süre görüşmediğini söylemişti. Ünlü isim, "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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