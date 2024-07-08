Barış Falay İmajını değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Ömer dizisinde Reşat karakterine hayat veren Barış Falay sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla ara ara gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez ise imajını değiştirdi. Sakallarını kesen oyuncunun yeni tarzı ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Ömer dizisi pazartesi akşamlarına damga vuruyordu.
Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar'ın paylaştığı dizide Reşat rolüne Barış Falay hayat veriyor.
Ünlü oyuncu son olarak imaj değiştirdi. Sakallarını kesen Falay’ın yeni tarzına sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin