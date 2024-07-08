Barış Falay İmajını değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 8 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 10:28 - Güncelleme:

Barış Falay, Haber

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Ömer dizisinde Reşat karakterine hayat veren Barış Falay sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla ara ara gündeme geliyor. Ünlü oyuncu bu kez ise imajını değiştirdi. Sakallarını kesen oyuncunun yeni tarzı ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.