Bengü'den sonra Cem Adrian'a Van konserinde çirkin saldırı! Pet şişe fırlatıldı

Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’’nde sahne alan Cem Adrian’a şarkı söylediği esnada pet şişe fırlatıldı. Yüzüne isabet eden pet şişeye rağmen şarkıcı, konserine devam etti.

Sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cem Adrian’ın sahne aldığı Van Atatürk Kültür Parkı’ndaki konsere binlerce vatandaş katıldı.

Bir önceki akşam sahne alan Bengü’nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı.

Şarkılarını seslendiren Cem Adrian’a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden şarkıcı, konserine devam etti.

ELİNDEKİ GÜLÜ ŞİŞEYİ FIRLATAN KİŞİYE HEDİYE ETTİ

Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian’ın, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etmesi kalabalıktan büyük takdir topladı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘ki ben dikeni de severim gülden ötürü...’ Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.

Geçtiğimiz gün ise ünlü şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne alırken, konserin sonunda sarf ettiği "Ne mutlu Türküm diyene" sözü üzerine protesto edilmiş ve sahneye su şişeleri fırlatılmıştı.