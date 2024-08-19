Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 19 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme: 19 Ağustos 2024 17:41 - Güncelleme:

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Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Sosyal medyada oyuncu çifte tebrik mesajları yağdı.