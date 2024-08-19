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Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler

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Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler

Magazin Haberleri

Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Sosyal medyada oyuncu çifte tebrik mesajları yağdı.

Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bugün nikah masasına oturdu.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler - 1. Resim

Düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler - 2. Resim

Sade bir gelinlik tercih eden Beril Pozam beğeni yağmuruna tutulurken sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağdı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler - 3. Resim

Sosyal medyada “Çok yakışmışlar”, “Allah mutlu mesut etsin”, “Hayırlı olsun”, “Mutlulukları daim olsun” gibi yorumlar yapıldı.

Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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