Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Düzenleyen: Ceylan Yıldız- Güncelleme:
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Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı olan Beril Pozam ile Ersin Arıcı sade bir törenle dünyaevine girdi. Düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Sosyal medyada oyuncu çifte tebrik mesajları yağdı.
Yalı Çapkını dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, bugün nikah masasına oturdu.
Düğüne Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman'ın yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.
Sade bir gelinlik tercih eden Beril Pozam beğeni yağmuruna tutulurken sosyal medyada hayranları tarafından yorum yağdı.
Sosyal medyada “Çok yakışmışlar”, “Allah mutlu mesut etsin”, “Hayırlı olsun”, “Mutlulukları daim olsun” gibi yorumlar yapıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Magazin