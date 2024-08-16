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Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2022 yılında nikah masasına oturan Nihat Doğan, eşiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Araları açılan çiftten Doğan, kendine yeni bir hayat kurdu ve yeni hayata başladı. Doğan’ın bekar evinden ilk görüntüler ortaya çıktı, yatak odasındaki detaylar ise dikkat çekti.

Söylediği şarkılarla ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturdu. Ancak bu evlilik geçtiğimiz Mayıs ayında son buldu. 

2 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

2 yıl evli kalan çiftin bu evlilikten Amin Badıkan adında bir oğulları oldu. İkili ne yaptıysa da evliliklerini kurtaramadı. 

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 1. Resim

İHANET İDDİALARINA CEVAP

Boşanma nedeniyle ilgili konuşan Nihat Doğan açıklamasında ihanet iddialarına cevap verdi. Doğan, Youtube’da katıldığı bir yayında “Ben iyi bir eş olamadım. Belki iyi bir sevgili oldum ama iyi bir eş, iyi bir baba olamadım. Yaptım bir hata, ben evlilik adamı değilim. Aslanı evcilleştiremezsin” ifadelerini kullandı. 

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 2. Resim

SALONDA SADELİK HAKİM

Öte yandan Kanal D ekranlarında ‘Ev Gezmesi’ adlı programı sunan Evrim Akın, Nihat Doğan’ın yeni taşındığı bekar evini ziyaret etti. 

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 3. Resim

2 oda 1 salon şeklindeki evde Nihat Doğan’ın tercih ettiği sade dekorasyon dikkat çekti. Yeşil-gri kapitone koltuklar, 6 kişilik bir yemek masası, dev ekran televizyon salonun en belirgin detayları…  TV ünitesinin raflarında bulunan şık objeler ise salonu hareketlendirmiş.

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 4. Resim

YATAK ODASI SİMSİYAH

Ünlü türkücünün yatak odasının full siyah olması ise dikkat çekici. Simsiyah yatak, siyah bir konsol ve siyah perdeler…

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 5. Resim

Oğlunun yastığını da yatak odasında bulunduran Doğan “Onu hiç yıkamıyorum” diyor.

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 6. Resim

DÜZENDEN VAZGEÇMİYOR

Aynı gardıropta hem günlük kıyafetleri hem de sahne elbiseleri bulunan Doğan’ın düzenli hali de gözden kaçmıyor. 

Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - 7. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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