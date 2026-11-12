Oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı hakkında bir süredir gündemde olan boşanma iddiaları yeniden alevlendi. Paşalı'nın menajerlik şirketi Persona Menajerlik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çiftin hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Açıklamada, söz konusu içeriklerin kaldırılması istenirken aksi durumda hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

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Masumiyet Müzesi dizisinde Kemal karakterini üstlenen Selahattin Paşalı, uzun süredir birlikte olduğu Lara Paşalı ile 16 Nisan 2022'de Bodrum'da evlendi. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, özel hayatlarına ilişkin paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geldi.

Boşanma söylentileri bitmek bilmedi! Selahattin Paşalı cephesinden dikkat çeken hamle

BOŞANMA İDDİALARI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Çift hakkında boşanma söylentileri ilk olarak nisan ayında Yağmur Çevik'in paylaşımıyla ortaya atıldı. Ardından Ece Erken de bir televizyon programında Paşalı çiftinin boşanma kararı aldığını ileri sürdü.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 23 Nisan'da yaptıkları ortak açıklamada evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek sessizliklerinin yanlış yorumlandığını ifade etmişti.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Aylar sonra yeniden gündeme gelen iddialar üzerine Selahattin Paşalı’nın bağlı olduğu Persona Menajerlik'ten açıklama geldi. Şirket, Paşalı'nın aile birliğine ilişkin söylentilerin asılsız olduğunu belirterek özel hayatı hedef alan paylaşımlara tepki gösterdi.

Açıklamada, içeriklerin yayından kaldırılması istenirken aksi durumda sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Boşanma söylentileri bitmek bilmedi! Selahattin Paşalı cephesinden dikkat çeken hamle

Persona Menajerlik'in Instagram hikayesinden yayımladığı açıklamanın tam metni şöyle:

'Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür. Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez. Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.'

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