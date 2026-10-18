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Can Bonomo’dan babası Yaşar Bonomo’ya veda: Senin oğlun olmak bir şerefti

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Can Bonomo’dan babası Yaşar Bonomo’ya veda: Senin oğlun olmak bir şerefti
Başlık ResmiCan Bonomo’dan babası Yaşar Bonomo’ya veda: Senin oğlun olmak bir şerefti

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo, hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan 39 yaşındaki şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Babasına duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getiren Bonomo’nun duygusal sözleri dikkat çekti.

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Can Bonomo'nun babası iş adamı Yaşar Bonomo vefat etti. Babasını son yolculuğuna uğurladığını açıklayan Can Bonomo, paylaşımında Yaşar Bonomo ile arasındaki güçlü bağa vurgu yaptı. Babasını hem hayat arkadaşı hem de yakın dostu olarak tanımlayan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo’yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım.

İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun….

‘Yazı bizim, tura bizim, dikine de bizim abi...’

Gözün arkada kalmasın. Top bende...”

Can Bonomo’dan babası Yaşar Bonomo’ya veda: Senin oğlun olmak bir şerefti
Başlık ResmiCan Bonomo’dan babası Yaşar Bonomo’ya veda: Senin oğlun olmak bir şerefti

BABASIYLA İLİŞKİSİNİ DAHA ÖNCE ANLATMIŞTI

Can Bonomo, 2023 yılında Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV’de sunduğu Empati programına konuk olmuş ve ailesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Annesini genç yaşta meme kanseri nedeniyle kaybeden şarkıcıya, babasıyla olan ilişkisi de sorulmuştu.

Bonomo, annesinin kendisi için en yakın arkadaşı olduğunu belirterek babasıyla arasındaki bağın zamanla güçlendiğini anlatmıştı. Ünlü şarkıcı, “Annem en yakın arkadaşımdı. Babamla barışmamız vakit aldı. Geç arkadaş olduk, şimdi sık sık görüşüyoruz. Babaannem müthiş bir kadındı, onunla büyüdüm. Onun eşi olan dedem zaten benim sesimi fark edendi” ifadelerini kullanmıştı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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