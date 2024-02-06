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    • Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz&#039;ı unutmadı
    Taha Duymaz, Kahramanmaraş Depremi, Hatay, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çektiği yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz 6 Şubat merkezli depremlerde, kardeşiyle birlikte enkaz altında kalara hayatını kaybetmişti. Ölümüyle herkesi yasa boğan genç fenomen Asrın felaketinin yıl dönümünde unutulmadı. Sosyal medya kullanıcıları Taha Duymaz'ı duygu dolu paylaşımlarla andı.

    Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üslü 2 büyük depremle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden binlerce insanın arasında yemek videoalarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz da vardı.

    ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE UNUTULMADI

    Depremin 12. gününde cansız bedeni yorgana sarılı halde bulunan Taha Duymaz ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Sosyal medyada birçok kişi Taha ile ilgili duygusal paylaşımlar yaptı.

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    HAYAT HİKAYESİ

    Ölümüyle herkesi yasa boğan ve mütevazı evinde imkansızlıklar içinde çektiği videolarla kalplere giren Taha Duymaz'ın kısacık ömrü de zorluklarla geçti. İşte Taha Duymaz'ın hayat hikayesi...

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    YEMEK VİDEOLARIYLA KENDİNİ SEVDİRDİ

    19 yaşında yaşamını yitiren Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesine bağlı Güveççi Köyü'nde ailesiyle yaşıyordu. Yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 4. sınıfta okulu terk etmek zorunda kalan Taha Duymaz, 12 kardeşiyle birlikte zamanının çoğunu köyünde geçiriyordu. Maddi imkansızlıklar içinde köy hayatını içinde barındıran yemek videoları çekmeye başlayan Duymaz, sosyal medyada adını duyurmayı başardı. Mutfağa ilgi duyan, kısıtlı imkanlarla yemek yapan Taha Duymaz bir süre sonra geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    HAYALİ AÇIKLAMIŞTI

    Aile ekonomisine katkı sağlayan ve ailesine daha rahat yaşama imkanı sunan Taha Duymaz, yardımsever kişiliği sayesinde daha da çok sevildi. Duymaz yaptığı açıklamada hayalini "Yemek yapmayı çok seviyorum, Kendimi en iyi şekilde geliştirmek istiyorum ve çocukluk hayalimi gerçekleştirerek iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle anlatmıştı.

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    "GELECEĞİ GÖRMÜYORUM" DEMİŞTİ

    Taha Duymaz "Gelecekteki planların ne?" sorusuna verdiği cevapla herkesi üzmüştü. Duymaz "Ben geleceği görmüyorum, yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum." cevabını vermişti.

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    ÖLÜMÜNE BİLE SAYGI DUYULMADI

    Ömrü zorluklar geçen ve sosyal medyada zaman zaman lince uğrayan Taha Duymaz 6 Şubat depremlerinden enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Öyle ki sosyal medyada ölümüyle ilgili  "Rol yapıyor, etkileşim almak için kendini gizliyor" tarzında üzücü yorumlar dahi yapıldı. 

    Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Taha DuymazKahramanmaraş DepremiHatay
    Haberler > Magazin > Cansız bedeni enkazda yorgana sarılı halde bulunmuştu! Türkiye Taha Duymaz'ı unutmadı
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