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Cem Yılmaz'dan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi

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Cem Yılmaz'dan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi
Başlık ResmiCem Yılmazdan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Yılmaz, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu. Yılmaz, kontrol için gittiği hastane önünde bu kez poz vererek takipçileriyle paylaştı.

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Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde 29 Ağustos’ta göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Cem Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'a, anjiyo laboratuvarında Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulanmıştı.

Cem Yılmazdan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi
Başlık ResmiCem Yılmazdan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi

HASTANE ÖNÜNDE POZ VERDİ

Kısa sürede taburcu olan ve sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, bugün ise tedavi gördüğü hastane önünden bir paylaşım yaptı. ÇOMÜ Hastanesi önünde verdiği pozu paylaşan Yılmaz, hastaneyi ve kendisini tedavi eden doktoru da etiketledi.

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Kontrole gittiği düşünülen Yılmaz'ın devlet hastanesi önündeki pozu sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Cem Yılmazdan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi
Başlık ResmiCem Yılmazdan ÇOMÜ hatırası! Tedavi gördüğü hastane önünde poz verdi
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