Cengiz Kurtoğlu'ndan tuhaf paylaşım! Kimse ne yaptığını anlamadı

Cengiz Kurtoğlu, 'baba evim, toprağım' dediği köyü Arhavi'de şaşırtan bir paylaşım yaptı. Gece yarısı 'Bu benim el yazım' deyip bir fotoğraf paylaşan Kurtoğlu'nun kısa süre sonra silmesi için dikkat çekti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde doğan 1982'de İstanbul'a gelen 1984'te ilk albümünü çıkaran şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, memleketinde ailesiyle vakit geçiriyor.

'Liselim', 'Gelin Olmuş Gidiyorsun', 'Resmini Öptüm de Yattım', 'Küllenen Aşk', 'Okul Yılları', 'Daha Yokluğunun İlk Akşamında' ve 'Gece Olunca' gibi pek çok hit parçaya imza atan Cengiz Kurtoğlu, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"KÖYÜME DÖNDÜM"

65 yaşındaki sanatçı, "Köyüme geri döndüm" mesajıyla birlikte, "Bu benim el yazım. Bundan sonra ne düşmanım olsun, ne de dostum. C.K." yazılı fotoğrafı yayımladı.

Arabesk müziğin başarılı isimlerinden Kurtoğlu'nun, kafa karıştıran paylaşımını kısa süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı.

"VELİAHTIM YOK, OĞLUM VAR"

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahne alan Cengiz Kurtoğlu, "Hayatı daha dolu dolu yaşamaya çalışıyorum" derken, kendisinin bir veliahtı olmadığını ama kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Aydın Kurtoğlu’nun (41) müzikal başarısını desteklediğini belirtmişti.

"KİMSE BENİ OYNAYAMAZ"

Hayatının film olmasını istemediğini dile getiren ünlü isim, "Kimse beni oynayamaz ve oynamasın. Böyle bir şeye de izin vermem" açıklamasını yapmıştı.