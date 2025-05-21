Oyuncu George Wendt hayatını kaybetti

ABD yapımı komedi dizisi "Cheers"ta "Norm Peterson" karakteriyle tanınan, 6 yıl üst üste Emmy ödülüne aday gösterilen ABD'li aktör George Wendt, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu George Wendt, hayata veda etti. CNN'in haberine göre; Wendt'in ailesi, oyuncunun 20 Mayıs Salı sabahı evinde uykusunda hayatını kabettiğini açıkladı.

GEORGE WENDT KİMDİR?

ABD'nin Illinois eyaletinde 7 Ekim 1948 tarihinde doğan George Wendt, 1982-1993 yılları arasında yayımlanan komedi dizisi Cheers'deki Norm Peterson rolüyle büyük çıkış yakalamıştı. "Forever Young", "House" ve "Fletch" gibi yapımlarda rol alan Wendt, altı kez üst üste Emmy Ödülleri'ne "Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilmişti.