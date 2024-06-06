CHP'li belediye Sıla için kesenin ağzını açtı: ‘Çerez parası’ dudak uçuklattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere harcama uyarısında bulunarak “Şatafattan kaçının” demişti. Buna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı 23 milyonluk ihale anlaşmasıyla dikkat çekti. Öte yandan 19 Mayıs’ta konser veren Sıla’nın sahne kurulumuna 2.5 milyon, kulis ikramlarına ise 250 bin TL ödendiği öğrenildi.

OLIVTECH-Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile İzmir Kahve Fuarı’nın bu yıl 11.’si yapıldı, fuara yaklaşık 18 bin ziyaretçi katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu organizasyon için kesenin ağzını açtı. Kente gelen müşterilerin konaklama parası için ayrılan bütçe dikkat çekti. Öte yandan 19 Mayıs’ta İzmir’de konser veren Sıla’nın kulis ikramları için yapılan ihale de ortaya çıktı.

KONAKLAMA ÜCRETİ İÇİN 23 MİLYON LİRA

MedyaRadar’da yer alan habere göre; beş yıl görev yapan Tunç Soyer’in konaklama ve konserlere harcadığı paralar beş yıl boyunca tartışılmıştı. Soyer’den koltuğu devralan Cemil Tugay, konaklama ihalesine hızlı bir giriş yaptı. 23-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Kahve Fuarı organizasyonları kapsamında İzmir'e gelen misafirler beş yıldızlı otellerde ağırlandı. Misafirlerin konaklama ücretleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasasından tam 23 milyon lira çıktı.

SILA KONSERİ İÇİN İKRAM İHALESİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde Gündoğdu Meydanı’nda sahneye çıkan şarkıcı Sıla’ya ödenen para gizemini korurken, sahne kurulumu için ‘Doğrudan temin’ yöntemiyle Startan firmasına ödenen para 2,5 milyon lira oldu. 16 Mayıs 2024 tarihinde ‘Sıla Konseri için kulis ikramları ve şehir içi transfer’ ihalesi yapıldı. ‘Hizmet alımı’ adı altında yapılan ihalenin bedeli ise 250 bin lira oldu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN UYARI GELMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 27 Nisan'da Manisa'da yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Önümüzdeki hafta yayımlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye'de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız. Sonra da herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz."