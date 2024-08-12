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Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çocuklar Duymasın&#039;ın Emine&#039;siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin şu anda bile her bölümü merakla izleniyor. Dizide Çaycı Hüseyin’in eşi Emine’yi oynayan Melek Şahin'in son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun son paylaşımlarına yorum yağdı.

İlk olarak 2002 yılında ekrana gelen “Çocuklar Duymasın” unutulmaz diziler arasında yer almayı başardı. Dizide dikkat çeken isimlerden biri de Çaycı Hüseyin’in eşi Emine karakterini canlandıran Melek Şahin oldu.

Şahin, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlü isim Instagram hesabından son halini paylaştı.

Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor - 1. Resim

Ekranlardan uzak, sakin bir hayat süren Şahin’in paylaşımına sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. “Çok değişmiş”, “Bir yerde görsem tanıyamam” gibi yorumlar yapıldı.

Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor - 2. Resim

MELEK ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Melek Şahin 11 Şubat 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun...

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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