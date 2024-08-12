Çocuklar Duymasın'ın Emine'siydi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme: 12 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme:

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Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ’un başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin şu anda bile her bölümü merakla izleniyor. Dizide Çaycı Hüseyin’in eşi Emine’yi oynayan Melek Şahin'in son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncunun son paylaşımlarına yorum yağdı.