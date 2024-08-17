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Haberler > Magazin > Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Deniz Seki’nin annesi geçtiğimiz yıl vefat etti. Seki, annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi. Duygusal satırlara yer veren ünlü isim yazdığı satırlarla yürek burktu.

Yıllardır beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Deniz Seki’nin annesi Güler Seki, geçen sene hayata gözlerini yumdu. 

BEYİN KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, 2019 yılında yoğun bakıma kaldırılmıştı. Seki, annesinin rahatsızlığını katıldığı bir programda “Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem” diyerek gözyaşlarıyla anlatmıştı.

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Geçen yıl tedavi gördüğü hastanede vefat eden Güler Seki’nin cenazesi Göztepe Çemenzar Camii’nde düzenlenen törenin ardından defnedilmişti.

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - 2. Resim

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - 3. Resim

Annesinin cenazesinde zor anlar yaşayan Seki, güçlükle ayakta durabildi.

YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Annesinin ölümüyle zor günler geçiren Seki, dün yaptığı paylaşımla yürek burktu. Yan yana fotoğraflarını paylaşan Seki, annesine olan özlemini aktardı.

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - 3. Resim

“ŞİMDİ SENİN ELİNİ TUTMAK O KADAR UZAK Kİ…”

Kişisel Instagram’dan yer verdiği mesajında ise şu satırlarla duygulandırdı:

“Canım annem… Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım. Senin sevginle büyüdüm, seninle güçlendim. Şimdi senin sesini duymak, elini tutmak o kadar uzak ki… Ama biliyorum, her zaman yanımda olacaksın. Seninle olan anılarım hep kalbimde, seni çok ama çok özlüyorum. Ruhun şad olsun, anneciğim. Alnımda da senin kırmızı rujun.”

Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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