Facia otelinde 78 kişi ölmüştü! Kartalkaya davasında Cuma günü ara karar bekleniyor

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava 8. gününde devam ediyor. Bolu Baro Başkanı Barut, "Cuma günü ara karar verileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşmasının görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barut, 15 Temmuz sebebiyle mahkemeye 1 günlük ara verileceğini belirtti. Baro Başkanı Sinan Barut, davanın ise önümüzdeki hafta sonuçlanarak ara kararın verileceğini söyledi.

İlgili Haber Damat yangın anında böyle kaçmış! Facia otelden yeni görüntüler ortaya çıktı

"MAHKEME BİR GÜNLÜK ARA VERECEK"

15 Temmuz dolayasıyla mahkemeye bir günlük ara verileceğini söyleyen Sinan Barut, "Bugün Kartalkaya duruşmasının 8. günü. İlk aşamada sanıkların savunmaları alındı. Sanıkların savunmalarından sonra müşteki mağdur ailelerin beyanları alınmaya devam ediyor. Arada bekleyen tanıklar vardı. Tanıkların beyanları alındı. Bu tanıkların beyanlarına hem sanık avukatları hem de mağdur tarafın avukatları ve mağdur tarafın sorularıyla şu anda duruşma geçiyor. Bundan sonra tekrardan duruşmada olmayan bazı mağdur aileler Çarşamba günü itibarıyla beyanlar alınmaya devam edecek. Yarın, 15 Temmuz olmasından dolayı mahkeme bir günlük ara verecek. Mahkeme her gün sabah 9'dan akşam 12'ye kadar duruşmalarla devam ediyor" dedi.

"CUMA GÜNÜ ARA KARAR VERİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Duruşmaların önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar bitmesini beklediklerini ifade eden Barut, ara kararın da verileceğini söyledi. Sinan Barut, "Duruşmaların seyri muhtemelen önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar sürecek ve biz ilk celsenin biteceğini umuyoruz. İlk celsenin bitmesiyle beraber mahkeme, tutukluluk konusunda hem adli kontrolü olan bazı sanıkların durumları hakkında ara karar verecek. Yine sanık ve mağdur avukatlarının tevsii tahkikat talepleri, yani soruşturmayı geliştirmeyi istedikleri talepleri mevcut. Bu talepler yönünden de bir karar vermesi bekleniyor. Tabii dava devam ederken bazı sanıklar hakkında da 4 kişinin adli kontrol kararı verildi. Biz zaten daha önce de söylemiştik. Şu anda tutuksuz olan sanıkların nasıl tutuklanma ihtimali olabileceği gibi bazı tutuklu sanıklar hakkında da adli kontrol ve tahliye imkanı da söz konusu. Bunların hepsinin biz Cuma günü, eğer yetişirse, karara bağlanacağını, ara karar verileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"SANIKLARIN SAVUNMALARI DİKKAT ÇEKİCİYDİ"

Sanıkların kendi üzerlerine atılan suçlamalara itirazda bulunduklarını belirten Baro Başkanı Barut, "Bu seyirde sanıkların beyanları, sanıkların savunmaları dikkat çekiciydi. Sanıkların ilk savunmalarında herhangi bir şekilde hiçbir sanık kendisine atılacak bir kusurun olmadığını belirtti. Bilinç raporlarına hep itirazlar oldu sanıklar tarafından. Buna karşı mağdur aileler tarafından sanıklara sorular geldi, özellikle bilinç raporları doğrultusunda. Ama tabii şu anda hem kusurun olup olmadığı hem de bu kusurun kendileri açısından olası kastın ya da bilinçli taksir olacağına dair kovuşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"SANIK BEYANINA İTİBAR EDİLMEYECEKTİR"

Emir Aras'ın ailesiyle birlikte yangından kaçtığı görüntülerin mahkeme salonunda izletilmesine ilişkin soruya cevap veren Başkan Barut, deliller varsa eğer sanıkların beyanına itibar edilmeyeceğini söyledi. Sinan Barut, "Ceza yargılamasında hiçbir zaman mahkeme heyeti ne suçu kabulle ne de inkarla herhangi bir şekilde bağlı değildir. Yani sanıkların savunması burada çok da fazla bizim için önem arz etmiyor. Aslında ceza yargısında önemli olan dosya kapsamları, deliller, görüntülerdir. Yani Emir Aras'ın herhangi bir şekilde ‘ben yardım ettim' ya da ‘etmedim' demesinin dışında, yardım edip etmediğine dair deliller varsa zaten sanık beyanına herhangi bir şekilde itibar edilmeyecektir. Görüntülerde gördüğümüz kadarıyla da Emir'in herhangi bir şekilde hiçbir şekilde yardım etmediği, doğrudan ailesiyle beraber dışarı çıktığına dair görüntüler var. mahkeme heyeti bunları değerlendirirken bu delillere göre değerlendirme yapacak. Zaten savcılık makamının, başsavcılığın iddianamede ‘olası kast' demesinin sebebi, Emir'in eyleminin olası kast kapsamında değerlendirilmesinin sebebi de bundan kaynaklanıyor. Yani dışarı çıktıktan sonra herhangi bir şekilde fiili bir davranışta bulunmaması, kendisinin dışarı çıkıp herhangi bir kimseyi haberdar etmemesinden dolayı olası kastla yargılanıyor" ifadelerine yer verdi.