Grand Kartal'da 'Zeki Bey'in gizli talimatı! "Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 sanığın yargılandığı dava, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8. gününe ulaştı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel bir alanda devam eden duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında zarar gören mağdurlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salon çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. SEGBİS aracılığıyla kayıt altına alınan duruşmada müşteki ve tanıkların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Yangında kızını, damadını ve torunlarını kaybeden mağdur Gülşen Boncuk’un yürek yakan anlatımı, otelde çalışan tanıkların gözlemleri ve olay anında yaşananlar davanın seyrini belirlemeye devam ediyor.

"HAYAT KAYNAKLARIMIZI ÖLDÜRDÜNÜZ"

Yangında kızı Yasemin Boncuk (41), damadı Erhan (48), torunları Demir (8) ve Defne (11) Tüzgiray'ı kaybeden müşteki Gülşen Boncuk, yangından sonra kendi hayatlarının da yok olduğunu anlattı.

Sanıkların gözlerinin içine bakmasını isteyen Boncuk, sanıklar yangından kurtulurken, oteldekilerin kapısını çalmayarak onları yanmaya bıraktığını ifade etti.

Boncuk, çocukları ve torunlarının o gün Bursa'ya gelmek için hazırlık yaptığını anlatarak, "Mezarlarını evimin balkonundan görülen yerden istedim. Her gün camdan bakıyorum. Toprağa, çiçeklere her gün sarılıyorum. Onlarla böyle konuşuyorum. Başka hayatımız kalmadı. Siz ölmeyin, inleyin. Ölüm temizliktir. Artık çocuklarımızı hiç göremeyeceğiz, kuzucuklarımızı göremeyeceğiz. Benim hayat kaynaklarımı aldınız. Allah'ım cennette buluşalım inşallah. Tek hayat kaynağım kızımdı, onu da siz aldınız. Bakın gözüme, bizim hayat kaynaklarımızı öldürdünüz." dedi.

"ZEKİ BEY, BİRKAÇ PERSONELİ GARAJA YÖNLENDİRMİŞ, ONLAR DA ARAÇLARI ÇEKİYORMUŞ.' DİYORLARDI"

Otelde iki ay boyunca mini bar bölümünde çalışan tanık Tuni Urhan, arkadaşlarının uyandırmasıyla kayak odasının bulunduğu kattan dışarı çıktıklarını ve dışarıdan baktıklarında yangının büyüklüğünü fark ettiklerini anlattı.

Daha sonra otelin ön kısmına geçtiklerini ifade eden Urhan, "Personel arasında, 'Zeki Bey (Yılmaz) bazı çalışanları arayarak kimseye haber vermeyin, işi kendi aramızda çözelim.' şeklinde konuşmalar duyuluyordu. O sırada ayak üstü sohbet edilirken ben bunu işittim. Ayrıca, 'Zeki Bey birkaç personeli garaja yönlendirmiş, onlar da araçları çekiyormuş.' deniliyordu." dedi.

Fotoğraf listesi gösterilen personel olan Hasip İke, Semra İke, Nisa İke ve Fatma Koca’nın kendi aralarında konuştuklarını duyduğunu belirten Urhan, ayrıca odalarda sigara içildiği için yangın dedektörlerinin kapatıldığı bilgisini de aktardı.

Zeki Yılmaz’ın avukatının, "Bugüne kadar hiçbir tanık Zeki Bey’in böyle bir talimat verdiğini söylemedi, bunu nereden biliyorsunuz?" sorusuna karşılık Urhan, "Bunu diğer tanıklara sorun, ben duyduklarımı aktardım." cevabını verdi.

Bu sırada müştekiler, ifadesinden dolayı Urhan'ı alkışladı.

20 KİŞİYİ KURTARMIŞLAR

Otelde kayak odasında çalışan tanık Şenol Güven, olay günü 3. kattaki depoda kaldığını, oda arkadaşının uyandırmasıyla giyinip dışarı çıktığını söyledi. Dışarı baktığında 4. kattaki restoranın yandığını ve alevlerin dış cepheyi sardığını gördüğünü belirtti. Sundurmaya dayalı merdiveni kullanarak insanların aşağı inmesine yardımcı olduğunu, yaklaşık 20 kişinin kurtarılmasına destek verdiklerini anlattı.

Çamaşırhanede sezonluk çalışan tanık Tahsin Öztürk, arkadaşlarının sesiyle uyandığını ve yangın olduğunu öğrendiğini, üst katlara yardım etmek için çıkmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını ifade etti. Daha sonra otel dışına çıkıp merdiven temin ettiklerini, camların altına yatak götürerek vatandaşlara yardım ettiklerini söyledi. O sırada sanıklardan Halit Ergül’ün kızlarını ve misafirleri diğer otellere yönlendirdiğini gördüğünü belirtti.

Tanık Şenol Bakır da White Fox isimli işletmede Aralık ayında aşçı olarak işe başladığını, deneme yemekleri yaptıklarını dile getirdi.

Duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.