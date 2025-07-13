Her cümlesinde gözyaşı aktı! "Kızım yatağında ölü bulundu, cesedini piliç kamyonunun içinden aldım!"

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yargılandığı mahkeme salonunda, kayıplarını yüreklerinde taşıyan aileler tek tek döktü içini... Acı, öfke ve adalet arzusu bir arada yaşanırken, mağdur yakınları otel yönetiminin ihmallerini ve sorumsuzluğunu gözler önüne serdi.

Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, hala tazeliğini koruyan yaralar açtı. Oteldeki ihmaller ve yaşanan felaketin hesabı, 32 sanıklı davada sorulurken, duruşmanın 7. gününde mağdur yakınlarının acısı yürekleri dağladı.

Yangında 11 yaşındaki kızını kaybeden Mesude Turan, yaşadığı tarifsiz acıyı şöyle dile getirdi: “Benim kızım uyanmadı bile, yatağında ölü bulundu. O kadar saat boyunca piliç kamyonunun içerisinde ceset torbalarının içinden aldım. Bir de diyorlar ki çocuklarının psikolojisi bozulmuş, benim artık çocuğum yok.”

Aile fertleri, otel genel müdürü Emir Aras’a da tepki gösterdi: “Bir de burada maval okuyorlar. Ben o gün çocuğumun cansız bedenini bulmak için onlarca fotoğrafa tek tek bakmak zorunda kaldım.”

DURUŞMANIN 7. GÜNÜ

19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı 7'nci gününde müşteki beyanlarına devam edildi.

Almanya'da yaşayan Şenol Akişli, İstanbul'daki 11 yaşındaki kızı Mina Akişli'yi ve Antalya'da yaşayan annesi Gülçin Akişli'yi 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'e tatile götürdü. Ancak bu tatil, yangın faciasıyla son buldu ve 3'ü de hayatını kaybetti. Faciadan 78 gün sonra, yangında eşi Gülçin Akişli'yi kaybeden Cevat Akişli (72), yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Akişli ailesinin diğer üyeleri müşteki sıfatıyla beyan verdi.

"MÜDÜRÜNE 4X4 ARAÇ ALACAĞINA..."

Yangın faciasında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Volkan Akişli, "Ben annemin kokusuyla uyuyan bir insandım. Bizi nasıl bir çaresizliğin içine attığınızın farkında mısınız? Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras annesiniz ya hani, bir yüzümüze bakın. Halit Ergül, otel müdürünün Kartalkaya'ya çıkması için 4x4 araç alacağına yangın söndürme cihazları alacak kadar hassas olsaydınız keşke" diye konuştu.

Volkan Akişli sonrasında ise annesinin mezarında çektiği videoları salonda izletti.

Şenol, Mina ve Gülçin Akişli

"KIZIMI PİLİÇ KAMYONUNDA CESET TORBALARININ İÇİNDEN ALDIM"

Mina Akişli'nin annesi Şenol Akişli'nin eski eşi Mesude Turan, "Şöyle bakıyorum hiçbiri söylediğinden utanmıyor. O gün kızım babasıyla ve babaannesiyle oteldelerdi. Şenol, oteli internette çok araştırmış. 3 günlüğüne gitmişlerdi. Güle oynaya gittikleri otelden cenazeleri geldi.

Gülçin-Mina Akişli

Turan şöyle devam etti:

"7010 numaralı odada kalıyorlardı. 7. katta Genel Müdür Emir Aras ile eşiyle aynı katta kalıyorlardı. Hiç kimseye seslenmeden rahat rahat çıkmışlardı. Benim kızım uyanmadı bile, yatağında ölü bulundu. Bize burada maval anlatıyor, ‘Giderken çocuk kurtarmış'! Ben orada çocuğumu bulduğumda akşam saat 18.30'du. Ben çocuğumu morgdan alamadım. O kadar saat boyunca piliç kamyonunun içerisinde ceset torbalarının içinden aldım. Bir de diyorlar ki' çocuklarının psikolojisi bozulmuş' benim artık çocuğum yok. 6 aydır doğru düzgün uyuyamıyorum. Halit beyimiz 2.5 aydır uyuyamıyormuş. Kızımın hayalleri vardı. En büyük isteğim, ihmali olan herkesin en ağır cezayı almasını istiyorum."

EMİR ARAS'A: VİCDANSIZ! AYNI KORİDORDASIN

Yangın faciasında kardeşi Şenol Akişli'yi kaybeden Bülent Akişli, "Hepimizin başı sağ olsun. Ben kardeşimi kaybettim, annemi kaybettim ve yeğenimi kaybettim. Peşinden de babamı kaybettim. Emir Aras, yüzüme bak, gözümün içine bak. Sabah görüntüleri izledim. Sen odadan kendin çıkıyorsun, geriye dönüyorsun, çocuklarını çıkartıyorsun. Annem, yeğenim ve kardeşim 7010 numaralı odada kalıyordu. Vicdansız, sende onlarla aynı koridordasın" diyerek tepki gösterdi.