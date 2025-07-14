Damat yangın anında böyle kaçmış! Facia otelden yeni görüntüler ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada facia otelinin sahibi Halit Ergül'ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın yangın anında ailesiyle kaçtığı görüntüler ortaya çıktı. Otelde diğer müşterilere haber dahi verilmezken, Aras'ın 1 dakika içinde bütün eşyasını toplayarak otelden kaçtığı görüntülere yansıdı.

Türkiye'nin yüreği, Bolu Grand Kartal Otel'de gece yarısı çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 78 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle yanmaya devam ediyor. Facia oteldeki ihmaller zincirinden sorumlu olan 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yürütülen duruşma 8. gününde devam ediyor.

DIŞARIDAN SESLER GELİYOR DEYİP KAPIYI AÇMIŞ!

Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, yangın var galiba’ dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

DAMAT 1 DAKİKADA TOPLANIP AİLESİYLE KAÇMIŞ

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras’ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi.

Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

KİMSEYE SÖYLEMEYİN TALİMATI!

Otelde iki ay boyunca mini bar bölümünde çalışan tanık Tuni Urhan, otel yöneticisi Zeki Yılmaz'ın yangın sırasında bazı personele "Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim" talimatı verdiğini söyledi.

Urhan, "Personel arasında, 'Zeki Bey (Yılmaz) bazı çalışanları arayarak kimseye haber vermeyin, işi kendi aramızda çözelim.' şeklinde konuşmalar duyuluyordu. O sırada ayak üstü sohbet edilirken ben bunu işittim. Ayrıca, 'Zeki Bey birkaç personeli garaja yönlendirmiş, onlar da araçları çekiyormuş.' deniliyordu." dedi.