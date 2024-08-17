Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son dönemde dikkat çeken isim, Jose Mourinho’nun eski öğrencisi Giovanni Lo Celso oldu. Tottenham’ın Arjantinli orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler’in ilgisini çeken isimler arasında yer alırken, Bayern Münih'de kadro dışı bırakılan Leon Goretzka için çalışmalar başladı.

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28 yaşındaki Giovanni Lo Celso'nun transferi, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine rağmen karmaşık bir hal aldı.

Tottenham'dan ayrılması beklenen Lo Celso için Arjantinli yıldızın talipleri arasında PSG, Villarreal ve Real Betis’in yanı sıra, Aston Villa'nın da adı geçiyor.

Fenerbahçe, Lo Celso için 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlenmişken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

GORETZKA FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Sarı-Lacivertliler'in orta saha transfer listesinde ilk sırada yer alan isim ise Leon Goretzka. Galatasaray’ın da ilgilendiği 29 yaşındaki Alman futbolcu, Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Vincent Kompany tarafından kadroda düşünülmüyor.

Goretzka, Almanya Kupası'ndaki SSV Ulm maçının kadrosuna dahil edilmedi ve bu durum, futbolcunun moralini bozdu.

FENERBAHÇE YAKINDAN İZLİYOR

Fenerbahçe, Goretzka'nın durumunu yakından izliyor ve bu transfer için her türlü kolaylığı sağlayabileceğini belirtiyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki stratejisi netleşmeye başlıyor ve Lo Celso ile Goretzka'nın geleceği merakla bekleniyor.

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