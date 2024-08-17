Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor...

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor...

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye&#039;ye geliyor...

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son dönemde dikkat çeken isim, Jose Mourinho’nun eski öğrencisi Giovanni Lo Celso oldu. Tottenham’ın Arjantinli orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler’in ilgisini çeken isimler arasında yer alırken, Bayern Münih'de kadro dışı bırakılan Leon Goretzka için çalışmalar başladı.

28 yaşındaki Giovanni Lo Celso'nun transferi, Fenerbahçe'nin yoğun ilgisine rağmen karmaşık bir hal aldı.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 1. Resim

Tottenham'dan ayrılması beklenen Lo Celso için Arjantinli yıldızın talipleri arasında PSG, Villarreal ve Real Betis’in yanı sıra, Aston Villa'nın da adı geçiyor.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 2. Resim

Fenerbahçe, Lo Celso için 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlenmişken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 3. Resim

GORETZKA FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLUYOR?

Sarı-Lacivertliler'in orta saha transfer listesinde ilk sırada yer alan isim ise Leon Goretzka. Galatasaray’ın da ilgilendiği 29 yaşındaki Alman futbolcu, Bayern Münih’in yeni teknik direktörü Vincent Kompany tarafından kadroda düşünülmüyor.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 4. Resim

Goretzka, Almanya Kupası'ndaki SSV Ulm maçının kadrosuna dahil edilmedi ve bu durum, futbolcunun moralini bozdu.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 5. Resim

FENERBAHÇE YAKINDAN İZLİYOR

Fenerbahçe, Goretzka'nın durumunu yakından izliyor ve bu transfer için her türlü kolaylığı sağlayabileceğini belirtiyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Fenerbahçe'nin ve diğer kulüplerin transfer için harekete geçmesi bekleniyor.

Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - 6. Resim

Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki stratejisi netleşmeye başlıyor ve Lo Celso ile Goretzka'nın geleceği merakla bekleniyor.

Televizyonda şifresiz yayınlanacak 4 büyük maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...

Düzenleyen:  - Spor
Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - Spor4 büyük maç şifresiz yayınlanacak!Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - SporKerem Aktürkoğlu Rusya yolcusu!Cimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptı - SporCimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptıMourinho neşteri vuruyor! Fenerbahçe Göztepe karşısında bambaşka olacak - SporMourinho neşteri vuruyorBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişim - SporBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişimOkan Buruk, Konya deplasmanına gelmek istemeyen oyuncusunu açıkladı - SporOkan Buruk, deplasmana gelmek istemeyen oyuncusunu açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...