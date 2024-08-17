Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği 4 büyük maçın şifresiz yayınlanacağı açıklandı. İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...
TV8,5 kanalının 17-18 Ağustos tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan kanal bu haftaki programı açıklandı. Şifresiz yayınlanacak maçları sizler için derledik.
17 AĞUSTOS CUMARTESİ
21:45 Mechelen - Anderlecht
18 AĞUSTOS PAZAR
13:15 Heracles - PSV Eindhoven
15:30 PEC Zwolle - Feyenoord
17:45 NAC Breda - Ajax
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi