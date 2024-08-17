Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği 4 büyük maçın şifresiz yayınlanacağı açıklandı. İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...

TV8,5 kanalının 17-18 Ağustos tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan kanal bu haftaki programı açıklandı. Şifresiz yayınlanacak maçları sizler için derledik.

17 AĞUSTOS CUMARTESİ

21:45 Mechelen - Anderlecht

18 AĞUSTOS PAZAR

13:15 Heracles - PSV Eindhoven

15:30 PEC Zwolle - Feyenoord

17:45 NAC Breda - Ajax