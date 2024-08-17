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Haberler > Spor > Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol tutkunlarının yakından takip ettiği 4 büyük maçın şifresiz yayınlanacağı açıklandı. İşte şifresiz yayınlanacak o maçlar...

TV8,5 kanalının 17-18 Ağustos tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan kanal bu haftaki programı açıklandı. Şifresiz yayınlanacak maçları sizler için derledik. 

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

17 AĞUSTOS CUMARTESİ

21:45 Mechelen - Anderlecht

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - 3. Resim

18 AĞUSTOS PAZAR

13:15 Heracles - PSV Eindhoven

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - 4. Resim

15:30 PEC Zwolle - Feyenoord

Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - 5. Resim

17:45 NAC Breda - Ajax

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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