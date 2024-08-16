Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho'nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK'ye kiralanıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Ağustos 2024 19:03 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 19:04 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Levent Mercan'ın beklentilere uygun olmadığı ve bir başta takıma kiralık gideceği öne sürüldü. Genç yıldız için ilk teklifin Bodrum FK'den geldiği belirtildi.