Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho'nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK'ye kiralanıyor

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho'nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK'ye kiralanıyor

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de sürpriz gelişme! Mourinho&#039;nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK&#039;ye kiralanıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Levent Mercan'ın beklentilere uygun olmadığı ve bir başta takıma kiralık gideceği öne sürüldü. Genç yıldız için ilk teklifin Bodrum FK'den geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan'ın kiralık ayrılması bekleniyor.

Forma şansı bulamayan 23 yaşındaki sol bek için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK devreye girdi.

Muğla temsilcisinin Levent için kiralık teklif yaptığı ve sarı-lacivertlilerden haber beklediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho'nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK'ye kiralanıyor - 1. Resim

LEVENT MERCAN'A YOL GÖRÜNDÜ

Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan için 2 milyon euro bonservis verildiği iddia ediliyordu.

Türk yıldızın bonservisiyle ilgili detaylı bilgilendirme yapılmamıştı.

Geçen sezon Karagümrük'te 39 maça çıkan Levent, 1 gol ve 5 asist katkısında bulunmuştu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Gazze'de zorunlu göç... İsrail hiç beklemeden vurdu, Hamas "soykırım"a işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta - SporSüper Lig'de 2. hafta başlıyorİbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyor - Sporİbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyorTFF'den flaş erteleme kararı! Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları... - SporTFF'den 3 maç için erteleme kararıFenerbahçeli Jaden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş için hapis istemi - SporFenerbahçeli yıldızlar için hapis istemiFenerbahçe genç golcüsü Çağrı Fedai’yi Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne kiraladı - SporFenerbahçe'nin genç golcüsü Ankara'nın yolunu tuttuSüper Lig'in yeni ekipleri Bodrum ile Eyüpspor, 3 puan için karşı karşıya - SporSüper Lig'in yeni ekipleri 3 puan için karşılaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...