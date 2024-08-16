Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho'nun beğenmediği yeni transfer Bodrum FK'ye kiralanıyor
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Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden olan Levent Mercan'ın beklentilere uygun olmadığı ve bir başta takıma kiralık gideceği öne sürüldü. Genç yıldız için ilk teklifin Bodrum FK'den geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan'ın kiralık ayrılması bekleniyor.
Forma şansı bulamayan 23 yaşındaki sol bek için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK devreye girdi.
Muğla temsilcisinin Levent için kiralık teklif yaptığı ve sarı-lacivertlilerden haber beklediği öğrenildi.
LEVENT MERCAN'A YOL GÖRÜNDÜ
Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan için 2 milyon euro bonservis verildiği iddia ediliyordu.
Türk yıldızın bonservisiyle ilgili detaylı bilgilendirme yapılmamıştı.
Geçen sezon Karagümrük'te 39 maça çıkan Levent, 1 gol ve 5 asist katkısında bulunmuştu.