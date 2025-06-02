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Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses'ın Minguzzi paylaşımı yürekleri dağladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses&#039;ın Minguzzi paylaşımı yürekleri dağladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses, İstanbul konseri öncesi Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi için ses getiren bir video paylaştı.

Kan donduran dehşet, İstanbul Kadıköy’de bit pazarında  24 Ocak tarihinde yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak katledildi. Yaşanan olay büyük yankı uyandırırken, kamuoyunda da tepki çekti.  

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses'ın Minguzzi paylaşımı yürekleri dağladı - 1. Resim

2 Haziran’da İstanbul’da konser vermesi beklenen dünyaca ünlü rock grubu, ölümüyle yürek dağlayan Minguzzi’yi unutmayarak konuya ilişkin dikkat çeken bir video paylaştı. 

''HUZUR İÇİNDE YAT MATTİA''

Guns N’ Roses’ın resmi hesabından paylaşılan görüntüde, grubun “Knockin’ on Heaven’s Door” müziği eşliğinde, genç çocuğun resmi ve ''Huzur içinde yat Mattia'' yazısı yer aldı. 

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N’ Roses'ın Minguzzi paylaşımı yürekleri dağladı - 2. Resim

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mattia’nın en büyük hayallerinden biri, Guns N’ Roses’ın İstanbul konserine katılmaktı. Ancak bu hayali, ne yazık ki gerçekleşemedi. Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de Instagram hesabında, müzik grubunun "This I Love" şarkısı eşliğinde, "Beşiktaş Stadı'nda Guns N'Roses konserinde beraber olacağız oğlum." paylaşımını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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