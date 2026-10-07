YouTube dünyasının tanınan isimlerinden Enes Batur, takipçilerine kapılarını yeni evinin kapılarını açtı. Fenomen isim, “Yeni Ev Vlog” başlıklı videosunda 4+1 evini baştan sona gezdirdi. Salon, mutfak ve yatak odasının yanı sıra özel olarak hazırlanan bilgisayar odası da videoda dikkat çeken bölümler arasında yer aldı. Ancak ev turunun en çok konuşulan detayı, bilgisayar odasındaki sistemin değeriydi.

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38 yaşındaki Enes Batur, internet kariyerine oyun içerikleriyle başladı. Kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen, YouTube'daki başarısını sinema filmleriyle de sürdürdü. Batur, 2018 yılında “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filmiyle sinema dünyasına adım atarken, daha sonra “Enes Batur Gerçek Kahraman” yapımında rol aldı.

Ünlü fenomen için 2026 yılı ise oldukça hareketli geçti. Yılın başında hakkında çıkan yakalama kararı ve gözaltına alındığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Batur, bir süre sonra YouTube kanalına geri döndü. Mart ayında yayınladığı “Hayattayım Vlog” videosunda yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Batur, hayatındaki zorlu dönemi takipçileriyle paylaşmıştı. Sonrasında ise kanalında farklı konseptlerde videolar yayınlamaya devam etti.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

YENİ EVİNİN DETAYLARINI GÖSTERDİ

Enes Batur’un yeni ev turunda ilk dikkat çeken alanlardan biri salon oldu. Tavanda gökyüzü görünümü oluşturulan özel aydınlatma sistemi, odanın en belirgin detaylarından biri olarak öne çıktı. Fenomenin koleksiyonunda yer alan çeşitli figür ve dekoratif ürünler de salonun farklı noktalarında görüntülendi.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

Mutfakta yapay çiçeklerle oluşturulan dekorasyon dikkat çekerken, evin balkonundan görünen manzara da videoda gösterildi.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

Şehir manzarasıyla yeşil alanın bir arada bulunduğu görüntüyü beğendiğini belirten Batur, henüz balkonda fazla vakit geçiremediğini söyledi.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

Evin girişindeki aydınlatmalar ve dekoratif ayrıntılar da ev için yapılan hazırlığın kapsamını gözler önüne serdi.

800 BİN TL'LİK BİLGİSAYAR DİKKAT ÇEKTİ

Ev turunun en dikkat çeken noktası ise bilgisayar odası oldu. Özel tasarımla hazırlanan odada yer alan bilgisayar sisteminin hikayesi ise başka bir videoda ortaya çıktı.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

Unlost, Enes Batur’un ev turundan bir gün önce yayınladığı vlogda, Tebilon iş birliği kapsamında fenomen için özel bir oyun bilgisayarı hazırlandığını açıkladı.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

Sistemin değerinin 800 bin TL olduğu belirtilirken, bilgisayar odasının yanı sıra evdeki yatak odası ve figür koleksiyonuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Enes Batur 4+1 yeni evini gezdirdi! Gözler bilgisayar odasına çevrildi

YENİ EVİNİN YERİ MERAK KONUSU OLDU

Batur, yeni evinin bulunduğu semtle ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi. Videoda görülen manzaradan evin yüksek katlı bir binada bulunduğu anlaşıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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