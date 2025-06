Enis Arıkan'dan Ezgi Mola itirafı! "Özür" sorusuna tepki: Arkadaşlığımıza ayıp

Oyuncu Enis Arıkan, uzun zamandır küs olduğu meslektaşı Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı'nın sürpriz ayrılığına dair ilk kez konuştu. Arıkan, "Görüşmüyoruz" dediği eski dostu hakkında yöneltilen "özür" sorusuna ise sitemkar bir cevap verdi.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 2023 yılında dünyaevine girmişti. Ailelerinin katıldığı sade bir törenlehayatlarını birleştiren çiftin, Can adında bir oğlu olmuştu.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerdesosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 2 yıllık evliliklerinin sona erdiğini duyurdu. Mola, "Evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan" ifadelerini kullandı.

"DO Ğ RU KARARI VERM İŞ LERD İ R"

Beren Saat'in yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Enis Arıkan, uzun zamandır konuşmadığı Ezgi Mola’nın ayrılığıhakkında açıklama yaptı. "Boşanma kararı alan Ezgi Mola ile konuştunuz mu?" sorusuna Arıkan, "Hayır, konuşmadık. İkisi için de hayırlısı olsun. Doğru olan kararı vermişlerdir zaten, bu konuda bir şey diyemem. İyi olsunlar. Haklarında hayırlısı olsun" cevabını verdi.

" Ü ZER İ DEN Ç OK GE Ç T İ "

"Özür bekleyen bir taraf mı var?" sorusu üzerine ise gerilen 42 yaşındaki oyuncu, "Öyle bir şey yok. Görüşmüyoruz. Üzerinden çok geçti. Her defasında sizinle bunu konuşmayalım, ayıp. Her bir şey olduğunda onu bana, beni ona... Olmaz, arkadaşlığımıza ayıp" şeklinde konuştu.

BO Ş ANMA NEDEN İ

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre;ünlüçiftin boşanma nedeni yoğun iş temposu. Oyuncu, işletmeci Aksakallı'nın iş temposuna ayak uyduramadığı için boşanma kararı aldı.