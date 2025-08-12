Kaza anı kamerada! Deniz Servan Narin’in son anları ortaya çıktı

Feci kaza, 10 Ağustos Pazar günü TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Deniz Servan Narin idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MOTOR SEVDASIYLA BİLİNİYORDU

Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ YAKTI

Oğlunun genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu ölümünü haber alarak Antalya'ya gelen annesi Sevda Narin'in ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken feryatları yürek dağladı. Defin işlemleri için geldiği Uncalı Kent Mezarılğı'nda oğlunu son kez gören anne "Annem, ben geldim. Yüzü bembeyazdı, melek gibi oğlumun" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anneyi ailesi ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

“ECEL ONU ORAYA ÇAĞIRMIŞ”

Ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in ölümünün şoku içinde olduklarını söyleyen yakını Hakkı Kayımkaya, "Deniz 10 numara bir çocuktu. Çok üzgünüz, şaşkınız. Hep derler ya ‘İyiler ölür' diye, hiç kimseye saygısızlığı olmazdı. Çok efendi bir çocuktu, şaşkınız. Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı. Ecel onu oraya çağırmış. Yapacak bir şey yok. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan vahim olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Servan Narin'in motosikletiyle, tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsünde Narin'in, tıra arkadan çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.