Erkan Özerman'ın ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu! Ünlü isimlerden taziye mesajları

Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman hayatını kaybetti. Özerman'ın ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu. Ünlü isimlerden Özerman için peş peşe taziye mesajları geldi.

Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman, 86 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Özerman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM" DEMİŞTİ

Erkan Özerman geçtiğimiz yıl önce yaptığı açıklamada "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Doktor 'MR' çekilim' deyince ben de çekelim dedim. Kanser olduğum ortaya çıktı. Kanser metastaz yapmış karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyor." demişti.

ÖLÜMÜYLE YIKILDILAR

Ünlü isim dün tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın ölüm haberi sanat dünyasını hüzne boğdu. Birbirinden ünlü isimler Erkan Özerman için başsağlığı mesajları yayınladı.

AJDA PEKKAN

"Sevgili Erkan Özerman'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz, mekanı cennet olsun. Özerman ailesine sabırlar dilerim."

DENİZ SEKİ

"Çok kıymetli, duayen Erkan Özerman'ı kaybetmişiz... Ah ne anılar, ne anılar. Çok üzüldüm. Sevenlerinin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Huzurla uyuyunuz Erkan bey.."

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

"Yaşayan bir tarihti. Bir dönem kapandı. Ruhun şad olsun Erkan Özerman."

AYŞE ERBULAK

"Bende çok emeği olan, çok şey öğrendiğim Erkan Özerman bedenen bizi terk etmiş. Sevenlerine sabır diliyorum, mekanı cennet olsun..."