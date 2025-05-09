Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Esra Erol'dan bomba itiraf! "O konuda elime kimse su dökemez"

Esra Erol'dan bomba itiraf! "O konuda elime kimse su dökemez"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esra Erol&#039;dan bomba itiraf! &quot;O konuda elime kimse su dökemez&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sunucu Esra Erol, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunup evde de işinde olduğu kadar başarılı olduğunu söyledi. Erol, temizlik konusunda kimsenin eline su dökemeyeceğini söylerken Bodrum'daki fahiş fiyatlara isyan etti.

Başarılı programcı Esra Erol, ev işleri ve yemek konusundaki marifetleri sıraladı.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan başarılı programcı Esra Erol, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Haftanın 5 günü canlı yayına çıkan Erol, hayatıyla ilgili pek bilinmeyenleri anlattı.

Esra Erol'dan bomba itiraf!

YAPTIĞI ŞEYLERİ TEK TEK SAYDI

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet eden Esra Erol, "Ekranda olduğu kadar evde de bu kadar başarılı mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Esra Erol'dan bomba itiraf!

Temizlik konusunda çok iyi olduğunu söyleyen Erol şunları söyledi:

"Temizlik konusunda kimse elime su dökemez. Çok yemek yapamıyorum. Güzel mangal yaparım. Makarna ve pizza da iyiyimdir. Hep hamur işleri farkındaysanız"

Esra Erol'dan bomba itiraf!

BODRUM'A İSYAN ETTİ

Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında da konuşan Esra Erol, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanılmaz rakamlar var. Arkadaşlarımızla evde toparlanıyoruz. Fiyatlar çok yüksek.

Ben hiç beach'e gitmiyorum. Deniz herkesin denizi herkes gitmeli. Eşitsizliğe karşıyım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni ittifak mı geliyor? Fatih Erbakan sinyali verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı - MagazinÜnlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla...Mehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım - Magazin5 kez evlenip boşandı! 'Nafaka' cevabı gündem olduOyuncu Yonca Şahinbaş'tan babası Mahmut Cevher ile ilgili olay itiraf! "Bir şeyler ters gibi geliyordu" - MagazinBabasıyla ilgili olay itiraf! "Bir şeyler ters gibi geliyordu"İş kadını Pınar Eczacıbaşı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye ünlü akını oldu - MagazinCemiyetin ünlü ismi son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye ünlü akını..."Adile" filminde Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu: Bomba oyuncu... - MagazinMünir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu: Bomba oyuncu...Şarkıcı Yusuf Güney sektör değiştirdi! Yeni işi herkesi şaşırttı - MagazinÜnlü şarkıcı sektör değiştirdi! Yeni işi herkesi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...