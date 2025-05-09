Esra Erol'dan bomba itiraf! "O konuda elime kimse su dökemez"

Sunucu Esra Erol, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunup evde de işinde olduğu kadar başarılı olduğunu söyledi. Erol, temizlik konusunda kimsenin eline su dökemeyeceğini söylerken Bodrum'daki fahiş fiyatlara isyan etti.

Başarılı programcı Esra Erol, ev işleri ve yemek konusundaki marifetleri sıraladı.

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan başarılı programcı Esra Erol, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Haftanın 5 günü canlı yayına çıkan Erol, hayatıyla ilgili pek bilinmeyenleri anlattı.

YAPTIĞI ŞEYLERİ TEK TEK SAYDI

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet eden Esra Erol, "Ekranda olduğu kadar evde de bu kadar başarılı mısınız?" sorusuna cevap verdi.

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Temizlik konusunda çok iyi olduğunu söyleyen Erol şunları söyledi:

"Temizlik konusunda kimse elime su dökemez. Çok yemek yapamıyorum. Güzel mangal yaparım. Makarna ve pizza da iyiyimdir. Hep hamur işleri farkındaysanız"

BODRUM'A İSYAN ETTİ

Bodrum'daki fahiş fiyatlar hakkında da konuşan Esra Erol, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanılmaz rakamlar var. Arkadaşlarımızla evde toparlanıyoruz. Fiyatlar çok yüksek.

Ben hiç beach'e gitmiyorum. Deniz herkesin denizi herkes gitmeli. Eşitsizliğe karşıyım"