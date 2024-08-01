500 bin lira istiyor! Fetih 1453'ün yapımcısına eski eşinden dava

Recep İvedik’, ‘Fetih 1453’ ve ‘Beyaz Melek’ gibi sinema filmlerinin yapımcısı Servet Aksoy'a eski eşi ve meslektaşı Ebru Erten tarafından dava açıldı. 25 Haziran 2009’da evlenen çift 2017’de evliliklerini şiddetli geçimsizlik sebebiyle Erten’e ‘anlaşmalı’ boşanma davası açarak sonlandırmıştı. Erten eski eşinden çocukları için yıllık 500 bin lira nafaka istiyor.

İzmir 16. Aile Mahkemesi, Servet Aksoy ile 8 yıllık eşi Ebru Erten’in ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. Çocuğun velayetini anne Ebru Erten’e veren mahkeme, yapımcı Aksoy’un da çocuğuna aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

"ÇOCUĞUN YILLIK İHTİYACI 500 BİN TL"

Hürriyet'in haberine göre Servet Aksoy ile eski eşi Ebru Erten, boşandıktan 7 yıl sonra bu kez çocuklarının nafakası yüzünden mahkemelik oldu.

Ebru Erten, ‘nafaka artırım’ davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede özetle şunlara yer verildi:

“Servet Aksoy, nafakaya hükmedildiği tarihten bugüne kadar Ebru Erten’e hiçbir ödeme yapmamıştır. Erten, her ne kadar yıllardır çocuğunun ihtiyaçlarını tek başına yetişmeye çalışsa da ülkemizde son yıllardaki ekonomik kriz sebebiyle artık bu konuda büyük zorluklar yaşamaya başlamıştır. Çocuğun okul, gıda, eğlence giderleri yıllık 500 bin lirayı bulmaktadır.

"AYLIK 40 BİN TL'Yİ KARŞILAYABİLİR"

Servet Aksoy, konforlu bir yaşam sürmektedir. Kendisi reyting rekorları kıran bazı filmlerin yapımcısıdır. Talep edilen nafaka miktarı Servet Aksoy’un ekonomik durumu göz önüne alındığında rahatlıkla karşılanabilecek bir miktardır. Günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında Servet Aksoy’un çocuğuna aylık 40 bin lira nafaka ödemesi hakkaniyetli olacaktır.”