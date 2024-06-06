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Deniz Uğur’a mahkemeden şok: Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
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Deniz Uğur’a mahkemeden şok: Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Magazin Haberleri  / Sabah

Deniz Uğur ile Deniz Uğur arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, velayeti Reha Muhtar’da bulunan oğulları Poyraz için Deniz Uğur’un nafaka ödemesine hükmetti.

Reha Muhtar, çocuklarının annesi Deniz Uğur’a velayet davası açmıştı. Kızları Mina’nın velayeti Uğur’a verilirken, oğulları Poyraz’ın velayeti ise Muhtar’a verilmişti. Son olarak ikili arasında açılan nafaka davası da sonuçlandı.

VELAYET SAVAŞINDA SONUÇ…

Gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2008’de evlendi. İki çocukları bulunan çift, 2010 yılında yollarını ayırdı. Boşanma sonrası ikili velayet savaşına girdi. Uğur, Muhtar’a kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina’nın velayetini Deniz Uğur’a verirken, oğulları Poyraz’ın velayetini ise Muhtar’a verdi.

Deniz Uğur’a mahkemeden şok: Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek - 1. Resim

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre; Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme oldu. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

DENİZ UĞUR OĞLU İÇİN NAFAKA VERECEK

İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi. Hâkim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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