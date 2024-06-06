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Evliliğe ikinci şans! Jess Molho ile eşi Zeynep Molho boşanmaktan vazgeçti

Düzenleyen: / Kaynak: Hürriyet
- Güncelleme:
Evliliğe ikinci şans! Jess Molho ile eşi Zeynep Molho boşanmaktan vazgeçti

Magazin Haberleri  / Hürriyet

Oyuncu ve sunucu Jess Molho, 22 yıllık eşi Zeynep Molho ile yollarını ayırmaya karar vermiş ve anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İki çocuğu bulunan çiftten güzel haber geldi, ikili ayrılmaktan vazgeçti.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ev son olarak Demet Akalın ile TV’de Gel Konuşalım adlı programı sunan Jess Molho’nun evliliği bitme noktasına gelmişti. Boşanma kararı alan çift geri adım attı.

Jess Molho, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle geçtiğimiz hafta boşanma davası açmıştı Eşiyle boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını dilekçesinde belirten Molho, medeni şekilde ayrılmak istediklerini ifade etmişti.

Evliliğe ikinci şans! Jess Molho ile eşi Zeynep Molho boşanmaktan vazgeçti - 1. Resim

DAVASINDAN FERAGAT ETTİ

Hürriyet’te yer alan habere göre; Jess Molho ile Zeynep Molho ayrılık kararından vazgeçti. Ünlü oyuncu ve sunucu önceki gün ise mahkemeye başvurarak davasından feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe sundu. 

KARŞILŞIKLI OLARAK VAZGEÇMİŞLER

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın anlaşma ile sonuçlandığının belirtildiği dilekçede, Molho çiftinin boşanma iradelerinden karşılıklı olarak vazgeçtiği ifade edildi.

MAHKEME REDDİNE KARAR VERDİ

Mahkeme, talep doğrultusunda, boşanma davasının feragat nedeniyle reddine karar verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Hürriyet
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