Evliliğe ikinci şans! Jess Molho ile eşi Zeynep Molho boşanmaktan vazgeçti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Hürriyet 6 Haziran 2024 09:26 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 09:28 - Güncelleme:

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Oyuncu ve sunucu Jess Molho, 22 yıllık eşi Zeynep Molho ile yollarını ayırmaya karar vermiş ve anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İki çocuğu bulunan çiftten güzel haber geldi, ikili ayrılmaktan vazgeçti.