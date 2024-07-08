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Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisine evlenme teklif etti!

Düzenleyen: / Kaynak: 2.sayfa
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Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisine evlenme teklif etti!
Feyyaz Şerifoğlu, Merve Dinçkol, Camdaki Kız, Haber

Magazin Haberleri  / 2.sayfa

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol’la geçtiğimiz günlerde evlilik teklif etti. Şerifoğlu'nun sürpriz teklifine Dinçkol, gözyaşları içinde 'Evet' dedi.

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu bir süredir birlikte olduğu Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti.

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisine evlenme teklif etti! - 1. Resim

"ŞAKA YAPIYORSUN"

Oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisine evlenme teklif etti! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: 2.sayfa
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