Gani Müjde Bodrum'daki pahalılığa isyan etti!

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan yönetmen ve senarist Gani Müjde bu kez son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Müjde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum'daki pahalılığa isyan etti.

Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden Bodrum'da bu yıl yaz hızlı başladı. Her yaz lahmacun ve beach fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum bu yıl da çok konuşulmayı başardı.

Tatile gidenler sık sık fiyat listesi yayınlamayı ihmal etmiyor. Bodrum’daki pahalılığa ünlü isimlerde yaptıkları paylaşımlarla isyan etmeyi ihmal etmiyor. Dikkat çeken bir paylaşım da Gani Müjde’den geldi.

Gani Müjde X hesabından yaptığı paylaşımda Bodrum'da sokakların dolu ama mekanların boş olduğunu, otopark ücretinin 800 TL olduğunu, giriş ücreti pahalı olan beachlerde sadece garsonların eğlendiğini yazdı.

"800 TL'LİK OTOPARK ÜCRETLERİ"

"Bodrum uçkuru kopan ekonominin mikro ölçekte nereye varacağının acı deneyimini yaşıyor" diyen Müjde şu ifadeleri kullandı:

“800 TL'lik otopark ücretleri, yazlığı olan evinde yiyen ama restoranlara gidemeyen orta sınıf, sıradan kebapçılarda ödenen 20 bin TL'lik hesaplar, Balıkçıları saymıyorum bak. Boş ama pahalı konaklama seçenekleri, Akşama kadar müziği basıp sadece garsonların eğlendiği giriş ücreti pahalı beachler. Tıklım tıklım dolu belediye plajları. İptal edilen konserler. Dolu sokaklar, boş mekanlar. Hele bir temmuz ayı da geçsin, stagflasyon başlayacaksa buradan başlar söyleyeyim...”