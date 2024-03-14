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General Hospital’ın yıldızı Robyn Bernard boş bir arsada ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: TMZ
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Magazin Haberleri  / TMZ

‘General Hospital’ adlı diziyle yıldızı parlayan Robyn Bernard 64 yaşında hayatını kaybetti. Amerika’da yaşayan oyuncunun cansız bedeninin bir işletmenin arkasındaki boş arsada bulunduğu açıklandı.

Pembe dizi General Hospital ile büyük şöhret yakalayan Robyn Bernard, boş bir arazide ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeni yapılan otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

General Hospital’ın yıldızı Robyn Bernard boş bir arazide ölü bulundu - 1. Resim

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Robyn'in cesedinin 12 Mart günü sabahın erken saatlerinde bulunduğu aktarıldı. Adli tabip TMZ'ye yaptığı açıklamada, aktrisin cesedini parmak izlerinden teşhis ettiklerini söyledi. Ayrıca henüz ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Çarşamba günü bir otopsi yapılması planlandığı ancak sonucun çıkmasının birkaç haftayı bulacağı açıklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

General Hospital’ın yıldızı Robyn Bernard boş bir arazide ölü bulundu - 2. Resim

Robyn Bernard, 1956 yılında Teksas'ta doğdu. ‘Diva’, ‘The Facts Of Life’, ‘Simon & Simon’ ve ‘Tour of Duty’ gibi 80'lerin TV şovlarında küçük rollerle kendine bir oyunculuk kariyeri çizdi.

Büyük çıkışını 1984 yılında ‘General Hospital’ pembe dizisinde yaptı. 1990 yılına kadar 145 bölüm boyunca Terry Brock rolünü canlandırdı.
Son olarak 2002 yılında ‘Voices From the High School’ adlı filmde bir psikoloğu canlandırdı.

Oyunculuk kariyerini sonlandıran Robyn, bir süredir spot ışıklarından ve gözlerden uzak bir hayat sürdürüyordu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: TMZ
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