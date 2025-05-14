Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP'ye katıldı

MasterChef yarışmasından tanınan eski jüri üyesi şef Hazer Amani, CHP’ye katıldı. Amani’ye CHP rozeti, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından takıldı. Zeybek, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.eski

MasterChef Türkiye’nin 2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ilk sezonunda Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturan ünlü şef Hazer Amani, yarışmanın ardından projeden ayrılmıştı. Amani, şimdi ise siyasi bir adımla gündeme geldi.

MasterChef programıyla tanınan Hazer Amani, CHP’ye katıldı. Amani’nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek taktı. Amani ile birlikte iş adamı Metin Özkan da CHP'ye katılan isimlerden biri oldu.

GÖKAN ZEYBEK DUYURDU

Gökan Zeybek, katılım anlarını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: