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Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP'ye katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP&#039;ye katıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef yarışmasından tanınan eski jüri üyesi şef Hazer Amani, CHP’ye katıldı. Amani’ye CHP rozeti, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından takıldı. Zeybek, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.eski

MasterChef Türkiye’nin 2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan ilk sezonunda Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturan ünlü şef Hazer Amani, yarışmanın ardından projeden ayrılmıştı. Amani, şimdi ise siyasi bir adımla gündeme geldi.

Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP'ye katıldı - 1. Resim

MasterChef programıyla tanınan Hazer Amani, CHP’ye katıldı. Amani’nin rozetini, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek taktı. Amani ile birlikte iş adamı Metin Özkan da CHP'ye katılan isimlerden biri oldu.

Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP'ye katıldı - 2. Resim

GÖKAN ZEYBEK DUYURDU

Gökan Zeybek, katılım anlarını Instagram hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Gökan Zeybek duyurdu: MasterChef’in eski jüri üyesi CHP'ye katıldı - 3. Resim

“Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine gönülden bağlı, aydınlık yarınlara inanan iki değerli isim daha aramıza katıldı... Dünyaca ünlü şef Hazer Amani ve başarılı iş adamı Metin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etme kararı aldı. Genel Başkanımızdan aldığım yetkiyle, CHP rozetlerini kendilerine gururla takdim ettim.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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