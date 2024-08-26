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Gönül Dağı dizisine iki yeni isim! Ünlü oyuncular kadroda

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Gönül Dağı dizisine iki yeni isim! Ünlü oyuncular kadroda

Magazin Haberleri

Cumartesi akşamlarına damga vuran 'Gönül Dağı' dizisinin yeni sezonu hayranları tarafından merakla bekleniliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Zeynep Bostancı ve Mehmet Yiğit Uzunal katıldı.

Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan TRT’nin 'Gönül Dağı' dizisinin yeni sezon çekimleri Eskişehir Sivrihisar’da devam ediyor. Dizinin yeni sezona birçok yeni isim katılıyor. 

Gönül Dağı dizisine iki yeni isim! Ünlü oyuncular kadroda - 1. Resim

Gazeteduvar'ın haberine göre, diziye yeni sezonda Zeynep Bostancı ve Mehmet Yiğit Uzunal dahil olacak. Bostancı, geçen sezon sonunda bir kaza sonucu hayatını kaybeden Zahide Kaya’nın kızı Sedef’i, Uzunal ise oğlu İsmet’i canlandıracak.

Gönül Dağı dizisine iki yeni isim! Ünlü oyuncular kadroda - 2. Resim

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan 'Gönül Dağı', 3 kuzenin ve onların aileleriyle sevdiklerinin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı dizisine iki yeni isim! Ünlü oyuncular kadroda - 3. Resim

Yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği 'Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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